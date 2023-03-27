"Знищить навіть США": Патрушев видав маячню про російську "унікальну зброю"

Поплічник Путіна почав стверджувати, що США нібито не зможуть завдати превентивного удару по Росії, після якого вона вже не відповість ядерним ударом.

Патрушев видав маячню про російську "унікальну зброю" / сайт Кремля, Міноборони РФ

Поплічник російського диктатора Володимира Путіна та секретар Радбезу країни-агресорки Росії Микола Патрушев видав маячню про "унікальну зброю", яка нібито може "знищити" Сполучені Штати Америки.

"Росія терпляча і нікого не залякує військовою перевагою. Але має сучасну унікальну зброю, здатну знищити будь-якого супротивника, у тому числі й США, у разі загрози своєму існуванню", - помарив Патрушев в інтерв'ю Російській газеті.

Він також видав, що країна-агресорка після розпаду СРСР, мовляв, проаналізувала усі свої помилки і тому зараз "може забезпечити як внутрішню стабільність, так і безпеку від загроз ззовні".

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Крім того, поплічник Путіна почав стверджувати, що США нібито не зможуть завдати превентивного удару по Росії, після якого вона вже не відповість ядерним ударом.

"У американських політиків чомусь зберігається впевненість, що у разі прямого конфлікту з Росією США здатні завдати превентивного ракетного удару, після чого Росія вже відповісти не зможе. Це недалекоглядна дурість, причому дуже небезпечна", - заявив Патрушев.

Також російський чиновник видав, що "Захід серйозно прорахувався, розраховуючи на крах економіки РФ і зростання протестних настроїв унаслідок санкцій", і про те, що Росія нібито "виважено ставиться" до санкційного тиску.

Путін погрожує розміщенням тактичної ядерної зброї в Білорусі

Керівник країни-окупанта Росії Володимир Путін 25 березня оголосив про свої нібито "наміри" розмістити ядерну зброю на території республіки Білорусь.

До 1 липня планують добудувати спеціальне сховище в РБ. За словами Путіна, Мінськ, мовляв, "не отримає контролю над ядерними зарядами".

У Білому домі сказали, що Вашингтон на даний момент не бачить ознак переміщення ядерної зброї в Білорусь з території РФ. Штати і надалі спостерігатимуть за ситуацією.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що плани Путіна щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі сигналізують про його страх. Путін зазнає поразки і намагається всіх лякати. При цьому російський директор порушує договір про нерозповсюдження ядерної зброї.

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