Контрнаступ на Харківщині: у ЗСУ розповіли про просування вперед

Земля перетворилася на бруд і це зменшує можливості маневру, пояснив Вадим Васильчук.
Підрозділи Збройних сил України продовжують контрнаступ у Харківської області, звільняючи раніше захоплені окупантами РФ території.
Як повідомив командир взводу 112 окремої бригади ТрО ЗСУ Вадим Васильчук в ефірі телеканалу Еспресо, просування ЗСУ триває попри те, що сильні дощі уповільнюють просування вперед.
"Наступати завжди важче. Потрібно рухатися, але земля перетворилася на бруд і це зменшує можливості маневру, можливості руху ЗСУ, але рух все одно триває", — пояснив комбриг.
Він додав, що його підрозділ веде аеророзвідку, виявляючи особовий склад і техніку противника.
"Наше завдання виявляти техніку та особовий склад противника. Виявляємо фортифікаційні споруди, а артилеристи ЗСУ завдають по цілях нищівного удару", — додав Васильчук.
Наступ ЗСУ на Харківщині
Нагадаємо, Сили оборони України вибили окупаційні війська Росії з багатьох населених пунктів Харківської області. У містах проходили бої.
Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.
Над угрупованням ворога нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари на Донецькому напрямку.
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