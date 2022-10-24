Контрнаступ на Харківщині: у ЗСУ розповіли про просування вперед

Підрозділи ЗСУ в Харківській області / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Підрозділи Збройних сил України продовжують контрнаступ у Харківської області, звільняючи раніше захоплені окупантами РФ території.

Як повідомив командир взводу 112 окремої бригади ТрО ЗСУ Вадим Васильчук в ефірі телеканалу Еспресо, просування ЗСУ триває попри те, що сильні дощі уповільнюють просування вперед.

"Наступати завжди важче. Потрібно рухатися, але земля перетворилася на бруд і це зменшує можливості маневру, можливості руху ЗСУ, але рух все одно триває", — пояснив комбриг.

Він додав, що його підрозділ веде аеророзвідку, виявляючи особовий склад і техніку противника.

"Наше завдання виявляти техніку та особовий склад противника. Виявляємо фортифікаційні споруди, а артилеристи ЗСУ завдають по цілях нищівного удару", — додав Васильчук.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України вибили окупаційні війська Росії з багатьох населених пунктів Харківської області. У містах проходили бої.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Над угрупованням ворога нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари на Донецькому напрямку.

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