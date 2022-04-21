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Макрон звернувся до Росії через важку ситуацію в Маріуполі

21 квітня 2022, 23:21

Десяти тисяч мирних жителів опинилися в пастці, закликаю Росію поважати міжнародне гуманітарне право, сказав Макрон.

Еммануель Макрон
Еммануель Макрон закликав дозволити евакуацію з Маріуполя / Фото Reuters

Лідер французів Еммануель Макрон звернувся до Росії із закликом поважати міжнародне гуманітарне право і припинити блокаду українського Маріуполя.

У своєму Twitter Макрон заявив, що ситуація в Маріуполі постійно погіршується. Цивільні стали безправними заручниками армії РФ.

"Десяти тисяч мирних жителів опинилися в пастці. Я вкотре закликаю Росію поважати міжнародне гуманітарне право, дозволити жителям залишити місто, пропустити гуманітарну допомогу", - написав президент.

Ситуація в Маріуполі

Маріуполь знаходиться в блокаді з боку військ РФ з 3 березня 2022 року. Місто піддається жорстоким нападам з боку російських окупантів. Маріуполь переживає постійні артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі змушені жити в підвалах. У Маріуполі гуманітарна катастрофа. Все більше людей гинуть від голоду. Окупаційні війська не пускають в місті гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, і кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

Президент Володимир Зеленський 19 квітня заявив, що ситуація в Маріуполі залишається важкою. Мирні жителі і захисники міста знаходяться під смертельною загрозою. Загарбники намагаються призвати місцевих жителів в російські окупаційні війська.

Захисники Маріуполя змогли провести успішну операцію в оточеному російськими військами місті. Їм з боєм вдалося прорватися в порт, забезпечити вогневе прикриття, і на транспорті вивезти близько 500 бійців Держприкордонслужби та Нацполіції. Їх евакуювали на завод Азовсталь. Спецоперацію провали бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти, інші підрозділи ЗСУ та Нацгвардії.

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