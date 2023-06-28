ЗСУ "перемололи" майже 3 роти окупантів лише на одному напрямку

Окупанти намагаються завадити українському контрнаступу та обстрілюють населені пункти.

https://glavred.net/ukraine/kontrnastup-zsu-zahisniki-peremololi-mayzhe-3-roti-okupantiv-na-odnomu-napryamku-10481485.html Посилання скопійоване

ЗСУ знищили майже 3 роти окупантів на одному напрямку / Колаж: Головред, фото: 1 ОБрСПН імені Івана Богуна, 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Українські військові просуваються вперед та майстерно знищують ворога. Лише за останню добу захисники знищили майже 3 роти російських окупантів. Про це повідомили у пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку.

Окупанти намагалися атакувати українські позиції, але в них нічого не вийшло. Українські ракетні війська та артилеристи вдарили по ворогу 1222 рази.

Загалом втрати окупантів складають майже 3 роти ліквідованими та пораненими. Крім того, ЗСУ знищили 21 одиницю озброєння та військової техніки РФ.

відео дня

Окупанти намагаються завадити українському контрнаступу на Запорізькому напрямку. Вони вдарили з авіації по околицях Оріхового та Новоданилівки. Разом з тим вони обстріляли ще 10 населених пунктів.

Зазначається, що ворог зосереджує основні зусилля на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там окупанти намагаються просунутись вперед, але ЗСУ дають потужну відповідь та відбивають всі атаки ворога.

Загалом протягом доби окупанти атакували українські позиції на таврійському напрямку 21 раз та здійснили 477 обстрілів з танків, реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що ЗСУ пішли в наступ і серйозно просунулися під Бахмутом. Українські війська Оперативно стратегічного угруповання військ "Хортиця" здійснюють наступальні дії на Східному фронті.

На півдні наступають ЗСУ. Ганна Маляр наголосила, що на півдні на декількох напрямках триває наступ. Там усе відбувається за планом, який встановлений військовими.

ЗСУ розбили окупантів Росії у районі Бахмута, але зазнали втрат. Контрнаступ ЗСУ набирає обертів, проте підрив окупантами Росії Каховської ГЕС може ускладнити плани України, пишуть американські журналісти.

ЗСУ знищили склади окупантів із боєприпасами та артпідрозділ. Українські бійці знищили ворожий ЗРК, склади з боєприпасами та артилерійський підрозділ.

Інші новини: