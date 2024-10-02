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Контратака закінчилась катастрофою: нові деталі розгрому росіян у Вовчанську - ЗМІ

Юрій Берендій
2 жовтня 2024, 08:25
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Для контратаки російські окупанти застосували понад 100 військових та кілька десятків одиниць бронетехніки, зазначає аналітик.
Контратака закінчилась катастрофою: нові деталі розгрому росіян у Вовчанську - ЗМІ
Масштабний контрнаступ РФ обернувся катастрофою - що відомо / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Війська РФ через тиждень після зачистки україснькими військами заводу у Вовчанську вирішили провести масштабну контратаку із застосуванням техніки. Про це повідоляє аналітик Forbes Девід Акс

За його словами, контратака російських військових на північний захід від Вовчанська обернулася катастрофою. Під час штурму, що складався з 17 бронетранспортерів МТ-ЛБ, трьох танків та понад 100 піхотинців, вони зіткнулися з інтенсивним вогнем 57-ї мотопіхотної бригади ЗСУ.

Зазначається, що українські сили використовували дрони для скидання гранат. В результаті обстрілу було знищено 16 МТ-ЛБ і один танк, а місце бою було вкрите тілами загиблих та поранених російських військових.

відео дня

"Зараз хлопці добивають рештки піхоти", - повідомив один український блогер.

Девід Акс зазначає, що російська піхота вийшла на бій у 13-тонних МТ-ЛБ, перевозячи близько 10 бійців на машину, сподіваючись, що загроза від безпілотників зверху буде менш небезпечною, ніж міни знизу.

Він додає, що це припущення мало підстави, оскільки МТ-ЛБ, через свою слабку броню, відомі своєю вразливістю до мінних вибухів.

"Але росіяни, схоже, недооцінили, якої шкоди можуть завдати безпілотники 57-ї мотострілецької бригади, що скидають гранати, масованим механізованим угрупованням. Українці постійно вдосконалюють свої боєприпаси, що скидаються безпілотниками, додаючи більш чутливі запали та більш потужні вибухові речовини", - зазначає аналітик.

Девід Акс робить висновок, що піхота, яка прямувала до хімічного заводу, могла уникнути мінної загрози, але була надзвичайно вразлива для атак дронів.

У Forbes вказують на те, що це проблема для всієї російської армії, яка використовує старі моделі МТ-ЛБ 1970-х років замість сучасніших БМП. Вибір для піхоти обмежений: ризикувати підірватися на мінах усередині техніки або потрапити під удари дронів, перебуваючи на ній зверху.

Аналітик наголошує, що ця проблема стосується не лише Росії, адже українські війська також відновлюють старі МТ-ЛБ, щоб компенсувати втрату більш сучасних машин.

Однак, за його словами, українці здебільшого діють в обороні, де мають більше можливостей окопатися та використовувати МТ-ЛБ як стаціонарні позиції. Російські ж війська змушені наступати, перетинаючи відкриту місцевість на застарілих машинах, стаючи легкою мішенню для дронів.

Контратака закінчилась катастрофою: нові деталі розгрому росіян у Вовчанську - ЗМІ
Що відомо про Вовчанськ / Інфографіка: Главред

Що відомо про Forbes

Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія.

Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. До холдингу Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і в 2006 році був визнаний найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі.

Forbes.com використовує "модель дописувачів", в якій широка мережа "дописувачів" пише і публікує статті безпосередньо на сайті.

У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

Бої у Вовчанську - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після звільнення Вовчанського агрегатного заводу на Харківщині, російські війська активно обстрілюють підприємство, повідомив речник ОТУ "Харків" полковник Віталій Саранцев.

Окупанти опинилися у складній ситуації у Вовчанську, і незабаром можна очікувати позитивних новин, зазначив офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк.

Під час операції ГУР на заводі російське командування усвідомлювало безперспективність утримання позицій, але все одно наказувало солдатам продовжувати оборону, повідомив представник ГУР МО Андрій Черняк.

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