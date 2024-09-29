'Відбувались страшні речі': в ГУР розкрили нові деталі операції у Вовчанську

В ГУР наголосили, що російське командування прирекло власних військовослужбовців на смерть, змушуючи обороняти завод у Вовчанську.

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Російське командування прирекло своїх солдатів на смерть / Колаж Главред, фото: УНІАН

В ході операції Головного управління розвідки України на Вовчанському агрегатному заводі командування російських окупантів розуміло безперспективність утримання позицій, але все ж наказувало своїм солдатам чинити опір. Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Черняк в ефірі телемарафону.

За його словами, підготовка місії тривала кілька тижнів, і успішне звільнення об'єкта має велике значення для подальших дій українських сил.

"Це було потрібно для того, щоб максимально спростити логістику, забезпечення наших сил, які знаходяться в цьому регіоні. Надалі це дасть можливість Силам оборони України вести контрнаступальні дії і виганяти ворога з української землі", ― сказав представник ГУР МОУ. відео дня

Він зазначив, що російські війська зазнали значних втрат, адже їх командування прирекло підлеглих на безглузду загибель.

"Насправді там відбувались страшні, дикі, дивні речі з боку російських командирів до своїх підлеглих. Йдеться про навмисні убивства, йдеться про терор. Це черговий приклад, коли російський солдат не має жодних прав і його взагалі не вважають за людину", ― зазначив Андрій Черняк.

Що відомо про Вовчанськ / Інфографіка: Главред

Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Звільнення заводу у Вовчанську - що відомо про бої у Вовчанську

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Харківщині бійцям Головного управління розвідки вдалося звільнити Вовчанський агрегатний завод. 24 вересня ГУР доповіло про успішне проведення операції, під час якої було зачищено всі 30 будівель і передано завод під контроль ЗСУ.

За словами командира "Російського добровольчого корпусу" Дениса Нікітіна, операція ретельно готувалася, що дозволило зірвати плани противника щодо використання заводу як плацдарму для наступу. Участь у місії також брали підрозділи "Російського добровольчого корпусу".

Однак російські окупанти не полишають спроб захопити Вовчанськ і навіть будують підземні тунелі для прихованого переміщення, зазначили в ОТУ "Харків".

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