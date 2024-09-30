'Знищують усе': ворог максимально б'є по Вовчанську – полковник назвав мету РФ

Противник продовжує штурмові дії в напрямку позицій Сил оборони, наголосив Віталій Саранцев.

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Бійці ЗСУ відбивають ворожі штурми / Колаж: Главред, фото: 117 окрема бригада територіальної оборони, 115 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Після звільнення Вовчанського агрегатного заводу в Харківській області, війська країни-агресора РФ використовують максимальний спектр озброєння для ударів по підприємству, заявив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" полковник Віталій Саранцев.

Як підкреслив він в ефірі національного телемарафону, ситуація на Харківському напрямку залишається складною.

Український офіцер зазначив, що противник продовжує штурмові дії в напрямку позицій Сил оборони, а найгарячішим залишається Вовчанськ.

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За словами співрозмовника, після звільнення і зачистки Вовчанського агрегатного заводу бійцями Головного управління розвідки, підприємство стало ціллю номер один для противника.

Речник ОТУ "Харків" вказав на те, що якоюсь тактичною ціллю це підприємство для росіян не є, проте його втрата була для них потужним іміджевим ударом.

"Ворог намагається зараз застосовувати в тій локації максимальний спектр свого озброєння. Він застосовує і важку вогнеметну систему ТОС-1А, і скидає КАБи. Тобто діє за стандартною для себе практикою - знищувати те, що йому не дісталося", - додав Саранцев.

Вовчанський агрегатний завод - що про нього відомо Вовчанський агрегатний завод - промислове підприємство в місті Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Завод був містоутворюючим підприємством міста. Станом на початок 2013 року завод був одним з найбільших діючих машинобудівних підприємств Харківської області. У 2013 році завод освоїв виробництво головних циліндрів вимикання зчеплення для вантажних автомашин МАЗ і КамАЗ і в січні 2014 року розпочав їхні поставки ВАТ "КамАЗ" (Казань) і РУП "МТЗ". 4 грудня 2013 року завод отримав право на експорт продукції військового призначення. У березні 2014 року Вовчанський агрегатний завод і ДП "Антонов" завершили спільну розробку електромагнітного гальма ЕМТ-1 для літака Ан-178.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ контратакували і вибили росіян із заводу у Вовчанську. Водночас російські війська продовжують наступ на Вовчанськ, однак на інших ділянках напрямок їхньої активності дещо послабився.

Нагадаємо, ексголова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів, як ЗСУ відбили агрегатний завод у Вовчанську. Сили оборони України використали ситуацію з перекиданням російських резервів для захисту Курської області РФ і змогли повернути під свій контроль Вовчанський агрегатний завод у Харківській області.

Як повідомлялося раніше, бійці ГУР звільнили Вовчанський агрегатний завод. Українські захисники зачистили всі 30 будівель і взяли полонених.

/ Инфографика: Главред

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