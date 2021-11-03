Мінкульт поповнив "чорний" список 32 російськими артистами: хто несе небезпеку країні

Кадр з фільму" Сонцепек " / скріншот

Міністерство культури та інформаційної політики України поповнило список артистів, що становлять загрозу національній безпеці. У доповнений перелік потрапили 32 російських актори.

В список опинилися:

Павло Богомолов;

Ілля Власов;

Михайло Разінкін;

Анастасія Бакланова;

Роман Гусєв;

Костянтин Гапонов;

В'ячеслав Земляний;

Максим Шпаковський;

Андрій Фомін;

Ілля Домбровський;

Юрій Котов;

Людмила Яковлєва;

Ігор Лучіхін;

Тетяна Бурнакіна;

Катерина Федченко;

Катерина Насонова;

Андрій Пензин;

Володимир Міллер;

Олександр Романов;

Усейн Дегерменджи;

Олександр Классен;

Андрій Скабар;

Сергій Воробйов;

Валентин Томусяк;

Олександр Загляев;

Роман Никифоров;

Дмитро Чудин;

Олександр Лапшов;

Олександр Марушев;

Єгор Попов;

Євген Кузьмін;

Михайло Грищенко.

Відзначається, що ці артисти потрапили в "чорний список" на підставі звернень Служби безпеки України.

Зокрема, всі вони знялися в пропагандистському фільмі "Солнцепёк".

На даний момент "чорному списку" знаходиться 258 осіб.

Нагадаємо, раніше Рада національної безпеки і оборони України опублікувала список "проросійських" Telegram-каналів, а також показав українцям персональні акаунти, які, за даними експертів, віщають проти України.