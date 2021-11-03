Мінкульт поповнив "чорний" список 32 російськими артистами: хто несе небезпеку країні

Всього в "чорному" списку 258 осіб.
Міністерство культури та інформаційної політики України поповнило список артистів, що становлять загрозу національній безпеці. У доповнений перелік потрапили 32 російських актори.
В список опинилися:
- Павло Богомолов;
- Ілля Власов;
- Михайло Разінкін;
- Анастасія Бакланова;
- Роман Гусєв;
- Костянтин Гапонов;
- В'ячеслав Земляний;
- Максим Шпаковський;
- Андрій Фомін;
- Ілля Домбровський;
- Юрій Котов;
- Людмила Яковлєва;
- Ігор Лучіхін;
- Тетяна Бурнакіна;
- Катерина Федченко;
- Катерина Насонова;
- Андрій Пензин;
- Володимир Міллер;
- Олександр Романов;
- Усейн Дегерменджи;
- Олександр Классен;
- Андрій Скабар;
- Сергій Воробйов;
- Валентин Томусяк;
- Олександр Загляев;
- Роман Никифоров;
- Дмитро Чудин;
- Олександр Лапшов;
- Олександр Марушев;
- Єгор Попов;
- Євген Кузьмін;
- Михайло Грищенко.
Відзначається, що ці артисти потрапили в "чорний список" на підставі звернень Служби безпеки України.
Зокрема, всі вони знялися в пропагандистському фільмі "Солнцепёк".
На даний момент "чорному списку" знаходиться 258 осіб.
Нагадаємо, раніше Рада національної безпеки і оборони України опублікувала список "проросійських" Telegram-каналів, а також показав українцям персональні акаунти, які, за даними експертів, віщають проти України.
Автор: Уляна Виноградова