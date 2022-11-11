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"Конкурент їм не потрібен": експерт назвав 6 країн, які не хочуть посилення впливу України

11 листопада 2022, 05:55

Проте зараз західні країни не бояться, що Україна різко стане сильнішою, адже після війни вона буде ослаблена. Українцям доведеться "перезапускати" державу.

Илия Куса, флаг Украины
Експерт заявив, що після війни українцям доведеться перезапускати державу/ Главред, УНІАН

Є низка країн, які в умовах, коли Україна посилювалася б, сприймали б її як конкурента і могли б "вставляти палиці у колеса". Ці країни мають свої інтереси у Центральній і Східній Європі та Балто-Чорноморському регіоні, і вони не хотіли б мати ще одного конкурента.

Проте лякатися цього не потрібно, адже в суперництві різних країн завжди було небажання, щоб з’являлися ще конкуренти у зоні інтересів. Про це розповів експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілія Куса в інтерв’ю Главреду, відповідаючи на запитання, які країни не хочуть посилення впливу України.

"Думаю, більшість країн не вірять у те, що Україна буде посилюватися. А так, усі країни, в яких є інтерес у Центральній і Східній Європі, Балто-Чорноморському регіоні (Британія, США, Польща, Туреччина, Франція, Німеччина), не хотіли б появи ще одного конкурента, ще одного сильного гравця. Це не означає, що всі вони для нас вороги. Але таке правило суперництва: ніхто не хоче появи ще одного сильного конкурента", – зазначає експерт.

Проте зараз західні країни не керуються такими принципами, наголошує Куса. Якби вони зараз зважали на такі речі і боялися б посилення нашої держави, то просто не допомагали б Україні.

"Після війни українцям доведеться перезапускати державу"

Інші країни зараз не бачать можливості для посилення України у близькому майбутньому, каже експерт. Адже для того, щоб стати сильною і потужною державою, яка буде відігравати велику роль у своєму регіоні, доведеться витратити багато ресурсів і грошей. Одразу після війни це неможливо.

За словами Куси, українці внаслідок війни багато чого втратять, і їм доведеться "перезапускати, перезасновувати державу, економіку, промисловість". Тому експерт не розділяє оптимізму тих людей, які вважають, що Україна зможе піднятися одразу після війни.

"У нас зруйнована економіка та інфраструктура. А могутність держави визначається не тільки популярністю президента і наявністю сильної армії. Могутність держави в сучасному світі визначається цілою низкою факторів, починаючи від армії і здатності себе захистити, закінчуючи інноваціями, технологіями, лідерством у рейтингах, інвестиційною та бізнес-привабливістю, нішею на світових ринках", – пояснює експерт.

Тому, на його думку, на початковому етапі післявоєнного періоду Україна не зможе бути однією з ключових держав. Нам доведеться відновлювати свою країну. І якщо ми це зробимо, то в перспективі 5-10 років зможемо конкурувати з іншими державами.

"На початковому етапі ми будемо намагатися себе перезаснувати. Якщо ми це зробимо, тоді в перспективі 5-10 років є можливість почати відігравати якусь роль і конкурувати з Німеччиною, Францією, з Польщею за Білорусь, з Румунією за Молдову, з Туреччиною за Чорне море. Але це вже питання зовсім іншого порядку", – зазначив він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден розповів про надання допомоги Україні для захисту від РФ, зокрема передачу реактивних систем залпового вогню HIMARS. Він натякнув, що українській стороні нібито уже могли бути передані далекобійні ракети ATACMS, якими можна вести вогонь на 160 миль, тобто 257 кілометрів.

США оголосили, нададуть Україні новий пакет військової допомоги на суму до 400 мільйонів доларів. До нього увійшли, зокрема, ракети для систем протиповітряної оборони і снаряди для артилерії.

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війна в Україні вторгнення Росії Ілія Куса
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