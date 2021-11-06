Конфлікт через карантин: у Луцьку жорстко скрутили водія маршрутки

Водія буса затримали у Луцьку / скріншот

У Луцьку Волинської області стався конфлікт між водієм маршрутного мікроавтобуса та поліцейськими. На вулиці Ковельській патрульні затримали водія буса.

Причиною став конфлікт з патрульними через перевірку дотримання карантинних вимог. Водія згодом госпіталізувала швидка, у нього підозрювали перелом руки, пише Volynnews.

Очевидці зняли на відео, як під крики розлюченого натовпу поліція дістає з буса водія маршрутки і садить в патрульне авто. Очевидно, люди намагалися заступитися за водія. Кілька очевидців знімали те, що відбувається на телефон.

У патрульній поліції повідомили, що правоохоронці зупинили транспортний засіб для перевірки дотримання карантинних вимог, проте водій вступив у конфлікт з поліцейськими. В даний час він був затриманий, встановлюються всі обставини події.

Що відомо про постраждалого водія маршрутки

Пізніше стало відомо, що водій маршрутного таксі, за яким поліцейські влаштували погоню у Луцьку, госпіталізований до лікарні.

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Як розповіли в Центрі екстреної медичної допомоги, у водія спочатку підозрювали перелом руки, але після обстеження виявилося, що у нього забій.

Відзначається, що водій засунув руки в кермо, щоб його не витягли з маршрутки, в результаті чого отримав травму.

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Раніше повідомлялося, що у Рівному на вокзалі сталася масова бійка. Її учасники, щоб втекти від поліції, намагалися вкрасти маршрутку з пасажирами в салоні.

Під час затримання одного з учасників бійки до правоохоронця підбіг 23-річний брат-двійник хулігана і напав на патрульного.

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