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У Львові під час руху раптово помер водій маршрутки: автобус з пасажирами в'їхав у стовпи

2 листопада 2021, 16:02

Потерпілого намагалися реанімувати очевидці, проте він помер.

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Водій помер під час руху / соцмережі

Страшна трагедія у Львові. Там під час руху раптово помер водій маршрутка. Інцидент трапився на проспекті Чорновола у вівторок, 2 листопада, з шофером маршрутки №47а.

Як повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, за попередніми даними 55-річному водієві ні з того ні з сього стало погано. Через те, що водій втратив свідомість, автобус з пасажирами виїхав на тротуар і врізався в кілька металевих стовпчиків.

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Очевидці намагалися реанімувати потерпілого, але їм це не вдалося і він помер.

Нагадаємо, нещодавно в Харкові на перехресті проспектів Героїв Сталінграда і Гагаріна сталася масштабна ДТП, жертвою якого стала одна людина - 58-річний водій Chevrolet Aveo загинув на місці. Ще троє пасажирів автомобілів-учасників аварії отримали травми різного ступеня тяжкості. Також раніше стало відомо, що батьки винуватця в ДТП в розлученні. Батько нібито працює на Благовіщенському ринку і страждає алкогольною залежністю, а ось мати живе в Австралії і містить сина. Саме вона і подарувала йому дорогу іномарку.

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