Масова бійка в Рівному закінчилася викраденням маршрутки з пасажирами

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У Рівному на вокзалі сталася масова бійка. Її учасники, щоб втекти від поліції, намагалися вкрасти маршрутку з пасажирами в салоні.

Інцидент стався в неділю, 17 Жовтня, пише rivnepost.rv.ua з посиланням на прес-секретаря патрульної поліції Рівненської області Оксану Юрченко.

У поліцію звернувся чоловік, який повідомив, що у нього на автовокзалі вкрали куртку, в якій були гроші і мобільний телефон. Коли поліція прибула на місце події, то там вже була масова бійка, в якій брали участь вісім чоловіків.

Під час затримання одного з учасників бійки до правоохоронця підбіг 23-річний брат-двійник хулігана і напав на патрульного.

Читайте такжеПід Києвом влаштували бійку зі стріляниною за місце в таксі: "не змогли визначитися, хто поїде першим""Разом з тим кілька нетверезих чоловіків спробували сісти в маршрутку "Рівне-Корець". Пасажири були проти. Поки водій маршрутки продавав квитки, один з п'яних чоловіків сів за кермо і спробував виїхати з вокзалу. Його зупинили. На місце події викликали слідчо-оперативну групу", - повідомила Оксана Юрченко.

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Обставини події встановлюють слідчі.

Раніше ми розповідали, що в селі Великі Грибовичі під Львовом пізно ввечері в п'ятницю, 8 жовтня, сталася масова бійка, в результаті якої загинув 45-річний місцевий житель, а ще один чоловік з пораненнями потрапив до лікарні. Пізніше він теж помер.

Нагадаємо, раніше у Чернігові стався конфлікт між двома правоохоронцями та групою невідомих. У ніч на суботу, 2 жовтня, перехожі виявили тіло одного з копів - капітана поліції. Поруч з ним в несвідомому стані перебував ще один правоохоронець, теж капітан - його доставили в реанімацію.