Зі скреготом відмовили гальма: під Києвом маршрутка з пасажирами таранила авто на зустрічній

Під Києвом маршрутка з пасажирами таранила авто на зустрічній / скріншот з відео

У селищі Віта-Поштова (Київська область) 18 жовтня маршрутка на швидкості виїхала на зустрічну і ледь не протаранила кілька автомобілів. Відео інциденту опубліковано на Telegram-каналі Dtp.kiev.ua.

За попередньою версією подій, у автобуса відмовили гальма

"Маршрутка, з повним салоном пасажирів, виїхала на зустрічну смугу руху і зачепила кілька попутних автомобілів. На щастя, обійшлося без лобових зіткнень і без жертв", - йдеться в описі відео.

У записі інциденту видно, як маршрутний автобус різко йде вліво, щоб не зіткнутися з попутними машинами, які стали на перехресті перед світлофором.

Виїхавши на зустрічну смугу, автотранспорт зачепив кілька автомобілів. І лише потім повернувся в свою смугу і тільки після цього зупинився.

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Нагадаємо, раніше у Львівській області п'ятеро людей постраждали в ДТП за участю рейсового автобуса і легкового автомобіля. Аварія сталася 10 жовтня на трасі Київ-Чоп поблизу села Кизлів. Зіткнулися легковий автомобіль Пежо - 5008 і рейсовий автобус Львів-Бортків.

В результаті зіткнення отримали травми водії обох транспортних засобів, а також дві жінки і чоловік.