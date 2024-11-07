Вперше за час повномасштабного вторгнення: Зеленський прибув до Угорщини

Серед учасників саміту "витали певні сумніви" щодо приїзду Зеленського.

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Візит Зеленського до Угорщини / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

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Зеленський приїхав в Угорщину

Це перший візит президента в цю країну за час війни

Зеленський візьме участь в саміті Європейської політичної спільноти

У четвер, 7 листопада, президент України Володимир Зеленський прибув до Угорщини на саміт Європейського політичного співтовариства та зустрівся з прем'єр-міністром країни Віктором Орбаном. Про це повідомляє видання Ansa.

Зазначається, що це перший візит Зеленського до Угорщини з часів повномасштабного вторгнення Росії.

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"Я буду говорити після зустрічі", — відповів він журналістам.

Видання додає, що серед учасників саміту "витали певні сумніви" щодо приїзду Зеленського з огляду на позицію Орбана щодо війни РФ проти України.

Зеленський приїхав до Угорщини - відео:

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 6 листопада у вечірньому відеозверненні Зеленський вже говорив, що вирушить до Будапешта та візьме участь в саміті Європейської політичної спільноти.

Президент також нагадав, що це вже п’ятий саміт, який проходить у цьому форматі. За його словами, попередні проходили в Чехії, Молдові, Іспанії та Великій Британії.

Хто такий Віктор Орбан? Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

Позиція Орбана щодо України - останні новини

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан говорив, що оприлюднений Володимиром Зеленським План перемоги лякає його, тому він закликає до переговорів Євросоюзу з РФ.

Також він почав переконувати світ у тому, що президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін нібито не хочуть припинення війни.

Крім того, Орбан ініціює проведення "мирного" саміту між Україною та Росією. Під час засідань ООН Орбан провів переговори з лідерами Китаю та Бразилії щодо цієї ініціативи.

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