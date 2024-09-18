Компанія однієї з країн НАТО хоче виробляти ракетні системи в Україні

Заява прозвучала тоді, коли Україна стикнулась з інтенсивнішими повітряними атаками РФ.

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Виробництво ракетних систем в Україні / колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

Естонська оборонна компанія Frankenburg Technologies оголосила, що почне виробництво протидронових ракетних систем в Україні. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами видання, заява компанії Frankenburg Technologies є ознакою зацікавленості європейських виробників зброї у відкритті виробничих потужностей на українській землі.

Відомо, що компанія Frankenburg Technologies створена лише у січні 2024 року за участю провідних діячів оборонної та технологічної промисловості Естонії.

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Компанію консультує екскомандувач Силами оборони Естонії генерал Естонії Мартін Герем, а генеральний директор Milrem Robotics Кулдар Ваарсі приєднався в якості стратегічного інвестора.

Компанія призначила генеральним директором в Україні Сергія Кошмана, який раніше працював експертом Офісу президента України та Nokia Siemens Networks.

Видання Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Нова зброя ЗСУ - що відомо

Нагадаємо, Україна працює над розробкою вітчизняних далекобійних ракет. Зокрема, в серпні стало відомо про нову українську ракету-дрон "Паляниця".

Пізніше повідомлялось, що на фронті у Сил оборони з'явилися дрони-підпалювачі "Дракони".

До того ж, 27 серпня українські сили провели випробовування першої балістичної ракети вітчизняного виробництва.

Ракети українського виробництва / Інфографіка: Главред

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