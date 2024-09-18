Компанія однієї з країн НАТО хоче виробляти ракетні системи в Україні

Естонська оборонна компанія Frankenburg Technologies оголосила, що почне виробництво протидронових ракетних систем в Україні. Про це повідомляє Bloomberg.
За словами видання, заява компанії Frankenburg Technologies є ознакою зацікавленості європейських виробників зброї у відкритті виробничих потужностей на українській землі.
Відомо, що компанія Frankenburg Technologies створена лише у січні 2024 року за участю провідних діячів оборонної та технологічної промисловості Естонії.
Компанію консультує екскомандувач Силами оборони Естонії генерал Естонії Мартін Герем, а генеральний директор Milrem Robotics Кулдар Ваарсі приєднався в якості стратегічного інвестора.
Компанія призначила генеральним директором в Україні Сергія Кошмана, який раніше працював експертом Офісу президента України та Nokia Siemens Networks.
Видання Bloomberg
Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.
Нова зброя ЗСУ - що відомо
Нагадаємо, Україна працює над розробкою вітчизняних далекобійних ракет. Зокрема, в серпні стало відомо про нову українську ракету-дрон "Паляниця".
Пізніше повідомлялось, що на фронті у Сил оборони з'явилися дрони-підпалювачі "Дракони".
До того ж, 27 серпня українські сили провели випробовування першої балістичної ракети вітчизняного виробництва.
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