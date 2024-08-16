У росіян - проблеми: в міноборони Естонії оцінили, чи піде РФ у контрнаступ на Курщині

ЗСУ вдалося досягти ефекту несподіванки у Курській області, успішно приховуючи свої плани, заявив підполковник Маттіас Пуусепп.

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Проблеми з командуванням паралізували російську армію на Курщині / Колаж: Главред, фото: 1 окремий батальйон морської піхоти

Російській армії не вистачить сил для контратаки в Курській області. У росіян значні проблеми з командуванням, що унеможливило швидку та ефективну відповідь на наступальні дії ЗСУ. Про це заявив заступник начальника штабу дивізії Сил оборони підполковник Маттіас Пуусепп, пише ERR.

"Ймовірно у збройних сил Російської Федерації є проблеми з командуванням у цьому регіоні. З цієї причини вони не змогли ефективно відреагувати на дії ЗСУ, і вчинені дії мають оборонний характер, тобто вони встановлюють оборонні лінії, переміщують підрозділи", - розповів він.

За його словами, українські сили досягли повного ефекту несподіванки, приховуючи свої плани, що дозволило їм значно просунутися вперед.

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"За повідомленнями російських соціальних медіа ЗС РФ незабаром мають здійснити контрнаступ. Однак поки що немає ознак, що у ЗС РФ є достатня кількість сил, щоб розгорнути подібні значні дії", - зазначив підполковник.

Пуусепп також зауважив, що основні бойові дії зосереджені в районі населеного пункту Суджа, приблизно за 44 км від міста Суми і близько 10 км від державного кордону.

За його словами, хоча темп просування ЗСУ сповільнився порівняно з початком операції, українські війська продовжують розширювати зону контролю. Наразі вона становить близько 500 квадратних кілометрів території Курської області, за інформацією з українських джерел.

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Операція в Курській області - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, Україна контролює 82 населених пункти в Курській області, розповів головком ЗСУ Олександр Сирський 15 серпня президенту Володимиру Зеленському. Війська просунулися в глибину оборони росіян на 35 кілометрів.

16 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у доповіді президенту Володимиру Зеленському розповів, що Збройні сили України просунулися на 1-3 км на різних напрямках у Курській області. Він зазначив, що тривають бої біля села Мала Локня, де українські війська взяли російських військовослужбовців у полон.

Також у районі села Званноє Глушківського району Курської області підірвано автомобільний міст через річку Сейм. Пропагандисти стверджують, що в результаті можуть опинитися в оточенні близько 700 російських військових.

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