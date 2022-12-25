Комендантська година в новорічну ніч: як каратимуть українців

Представник глави Нацполіціі закликала тих, хто звик голосно святкувати Новий рік, подумати про вибухи петард і салютів.

Комендантська година в Новий рік / t.me/c/1206439755/25853

В Україні комендантська година в новорічну ніч не скасовується.

Як заявила прессекретар глави Національної поліції Мар'яна Рева в ефірі телемарафону, порушники, які вийдуть на вулицю, ризикують опинитися у відділку поліції.

"Люди повинні розуміти, що незалежно від того, який день у нас - святковий або несвятковий - є певні вимоги комендантської години. Поліцейські будуть перевіряти осіб, перевіряти їх документи, доставляти в підрозділи поліції для встановлення особи або перевірки цієї особи", - сказала Рева.

За її словами, правоохоронці також реагуватимуть на порушення заборони на піротехніку.

Представник глави Нацполіціі закликала тих, хто звик голосно святкувати Новий рік, подумати про тих, кому вибухи петард і салютів можуть нагадати вибухи снарядів.

Як раніше повідомляли, українцям роздадуть допомогу грошима до Нового року. У Мінсоці розповіли, хто має на неї право.

Крім того, ціни на продукти в Україні в 2023 році різко злетять. Як каже економіст Олег Пендзин, у підписаному Володимиром Зеленським у листопаді Законі України "Про Державний бюджет на 2023 рік" закладено індекс зростання споживчих цін на рівні 28% - саме на такий відсоток можуть зрости ціни після Нового року.

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