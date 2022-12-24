Українцям роздадуть допомогу грошима до Нового року: у Мінсоці розповіли, хто має на неї право

В Україні ЮНІСЕФ і Міністерство соціальної політики роздадуть 102 млн доларів США. Гроші призначені для 123 тисяч багатодітних сімей.

У Мінсоці розповіли, хто має на неї право / Колаж фото УНІАН

В Україні Міжнародна організація ЮНІСЕФ спільно з Міністерством соціальної політики роздадуть 102 млн доларів США 123 тисячам багатодітних сімей. Про це повідомляти чиновники відомства.

"Завдяки співпраці Мінсоцполітики з ЮНІСЕФ 123 тисяч багатодітних сімей і тих, у яких є дитина з інвалідністю, отримають від цієї організації істотну фінансову допомогу щоб пережити складний зимовий період. Ми вдячні дитячому фонду ООН і продовжуємо нашу спільну роботу для підтримки сімей", – каже міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Точний розмір виплат в Мінсоці не називають, проте кажуть, що в середньому вона буде близько 830 доларів США на сім'ю.

Отримати таку допомогу можуть сім'ї, в яких виховуються чотири і більше дітей, а також сім'ї, в яких виховуються діти з інвалідністю.

"Грошова допомога від ЮНІСЕФ допоможе найбільш вразливим сім'ям і дітям в Україні пережити прийдешню складну зиму. Додаткові фінансові ресурси дозволять сім'ям придбати найнеобхідніші речі", - сказав керівник філії ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін.

Нагадаємо, раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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