В Україні серйозно підняли ціни на хліб

Вартість буханки "Українського столичного" на сьогоднішній день становить 35,70 грн.

Ціни на хліб в Україні / pixabay

В Україні склалася непроста ситуація в хлібобулочному виробництві. Ціни на хліб злетіли через регулярні відключення електроенергії.

Так, вже третій місяць поспіль всі популярні серед українців сорти хліба дорожчають, повідомляє Мінфін.

У грудні буханець пшеничного хліба вагою 650 грам коштує в середньому 32,08 грн, тоді як у листопаді середній цінник був на рівні 31,37 грн.

Востаннє пшеничний хліб коштував дешевше ще у вересні.

Якщо порівнювати цінники по супермаркетах, то в Novus пшеничний хліб коштує найдешевше - 31,99 грн за буханець.

Житній хліб у грудні також продовжує дорожчати. Вартість буханки "Українського столичного" на сьогоднішній день становить 35,70 грн.

Експерти відзначають, що на тлі постійних відключень електроенергії українці в паніці почали закуповувати більше хліба на випадок блекаута. Попит на продукцію зріс, але виготовляти хліба почали менше.

Що буде з ціною на хліб

Через обмеження енергопостачання борошномели не можуть організувати процеси підготовки і помелу зерна, а також виробництва борошна.

Сировина дорожчає, як і собівартість виробництва борошна через використання генераторів. Все це позначається на кінцевій вартості хліба і обсягах виробництва.

Як повідомляв Главред, генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що в наступному році з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

Раніше експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.

Читайте також: