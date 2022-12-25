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Росія спробує зробити останні дні перед Новим роком темними: Зеленський попередив українців

25 грудня 2022, 21:22
Президент України також закликав розповісти рідним і близьким, як знайти Пункт незламності, якщо це знадобиться.
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська спробують зробити для українців останні дні року, що минає темними і складними.

"Залишилося кілька днів цього року. Ми повинні усвідомлювати, що наш ворог спробує зробити цей час для нас темним і складним. Будь ласка, в ці дні прислухайтеся до повітряних тривог. Ще раз пошукайте і запам'ятайте, де розташований найближчий Пункт незламності", - зазначив Зеленський в відеозверненні.

Президент України також закликав розповісти рідним і близьким, як знайти Пункт незламності, якщо це знадобиться.

"Подбайте, будь ласка, і про себе. І будьте готові допомагати іншим. Коли українці разом і коли українці вдячні один одному, нас не здолати. Нехай завжди так і буде!",- підкреслив глава держави.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / скріншот

Ракетний удар РФ по Україні

Вранці 16 грудня Росія здійснила нову масовану ракетну атаку на Україну. У Києві та ряді областей держави сталися вибухи. Частково це було спрацьовування протиповітряної оборони, проте в деяких місцях повідомлялося про прильоти по енергетичних об'єктах.

Під час масованої ракетної атаки окупантів на територію України вранці 16 жовтня одна з ракет влучила у житловий будинок у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Внаслідок цього був зруйнований один з п'яти під'їздів будинку.

Вже 19 грудня вночі росіяни атакували Київську область дронами. Спрацювала система протиповітряної оборони. Пізніше стало відомо, що в результаті ворожої атаки в Києві пошкоджено об'єкт інфраструктури.

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