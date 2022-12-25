Росія спробує зробити останні дні перед Новим роком темними: Зеленський попередив українців

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська спробують зробити для українців останні дні року, що минає темними і складними.
"Залишилося кілька днів цього року. Ми повинні усвідомлювати, що наш ворог спробує зробити цей час для нас темним і складним. Будь ласка, в ці дні прислухайтеся до повітряних тривог. Ще раз пошукайте і запам'ятайте, де розташований найближчий Пункт незламності", - зазначив Зеленський в відеозверненні.
Президент України також закликав розповісти рідним і близьким, як знайти Пункт незламності, якщо це знадобиться.
"Подбайте, будь ласка, і про себе. І будьте готові допомагати іншим. Коли українці разом і коли українці вдячні один одному, нас не здолати. Нехай завжди так і буде!",- підкреслив глава держави.
Ракетний удар РФ по Україні
Вранці 16 грудня Росія здійснила нову масовану ракетну атаку на Україну. У Києві та ряді областей держави сталися вибухи. Частково це було спрацьовування протиповітряної оборони, проте в деяких місцях повідомлялося про прильоти по енергетичних об'єктах.
Під час масованої ракетної атаки окупантів на територію України вранці 16 жовтня одна з ракет влучила у житловий будинок у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Внаслідок цього був зруйнований один з п'яти під'їздів будинку.
Вже 19 грудня вночі росіяни атакували Київську область дронами. Спрацювала система протиповітряної оборони. Пізніше стало відомо, що в результаті ворожої атаки в Києві пошкоджено об'єкт інфраструктури.
Читайте також:
- Загроза запуску ракет: у ГУР вирахували інтервали масованих ударів РФ по Україні
- Іран поки не хоче давати Росії балістичні ракети-Буданов
- "Вони готуються до нового удару": Арестович розповів, скільки ракет залишилося у Росії