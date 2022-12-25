Путін назвав причину війни в Україні та заявив, що 99,9% росіян готові все покласти в інтересах РФ

Путін заявив, що в основі війни в Україні лежить нібито політика геополітичних опонентів РФ, яка спрямована на розтягнення історичної Росії.

Путін стверджує, що 99,9% росіян готові все покласти заради РФ / kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що метою війни в Україні є намагання "об'єднати російський народ". Глава Кремля цинічно заявив, що Москва діє у правильному напрямку.

Як заявив Путін у спілкуванні з російськими пропагандистами, в основі війни в Україні лежить нібито політика геополітичних опонентів РФ, яка спрямована на розтягнення історичної Росії.

"Розділяй і володарюй. Ось вони завжди намагалися це зробити, намагаються це зробити і зараз. А наша мета в іншому – в об'єднання російського народу", - сказав диктатор.

Окрім того, Путін цинічно заявив, що Кремль діє в правильному напрямку.

"Я вважаю, що ми діємо у правильному напрямку, ми захищаємо свої національні інтереси, інтереси наших громадян, наших людей. І іншого вибору, окрім захисту наших громадян, у нас просто немає", - заявив диктатор.

Також президент країни-агресорки вважає, що переважна більшість росіян готові "все покласти" заради своєї країни.

"Що стосується основної частини – 99,9% наших громадян, наших людей, які готові все покласти в інтересах батьківщини, тут для мене незвичайного нічого немає. Це просто зайвий раз переконує мене в тому, що Росія – особлива країна. І у нас живуть особливі люди", - сказав Путін.

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін заговорив про мирні переговори. "Директор" РФ стверджує, що він нібито готовий домовлятися "з усіма учасниками".

"Ми готові домовлятися з усіма учасниками цього процесу про прийнятні якісь розв'язки, але це їхня справа – не ми ж відмовляємося від переговорів, а вони", - сказав Путін.

Також російський диктатор Володимир Путін вперше з початку повномасштабної війни Росії проти України вжив слово "війна". Так, глава Кремля визнав, що його армія веде війну в Україні, а не так звану "спецоперацію". Окрім того, Путін заявив, що начебто Росія прагне закінчення війни.

"Наша мета – не розкручувати цей маховик військового конфлікту, а, навпаки, закінчити цю війну, ми цього прагнемо і прагнутимемо. Ми будемо прагнути того, щоб це було закінчено. І що швидше, то краще, звичайно", - сказав російський диктатор.

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