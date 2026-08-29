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В Україні готують нові підходи до комендантської години на тлі атак РФ - що відомо

Юрій Берендій
29 серпня 2026, 19:19оновлено 29 серпня, 19:55
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Комендантська година в Україні може змінитися. Підходи до комендантської години переглянуть через нову тактику атак РФ і тривалі тривоги.
В Україні готують нові підходи до комендантської години на тлі атак РФ - що відомо
Комендантська година - в Україні готують нові правила через атаки РФ / Колаж: Главред, фото: Національна поліція, УНІАН

Ключові тези:

  • Уряд готує нові алгоритми роботи міст під час тривалих тривог
  • В Україні планують переглянути підходи до комендантської години

В Україні готують зміни до підходів щодо комендантської години та роботи міст через нову тактику російських атак, яка передбачає тривалі повітряні тривоги й створює додатковий тиск на економіку та критичну інфраструктуру. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький у дописі в Telegram після доповіді президенту.

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За його словами, одним із питань, які обговорювалися під час розширеної наради за участі військового керівництва, МВС, ДСНС, мера Києва, представників Офісу президента та РНБО, стала підготовка держави до нових умов.

"Тривалі повітряні тривоги впливають не лише на безпеку людей, а й на роботу підприємств, логістику, транспорт, школи, дитячі садки та інші сфери життя. Ворог намагається паралізувати економічну активність у столиці та великих містах, тому і наші підходи й алгоритми реагування мають змінюватися", - зазначив Корецький.

Урядовці мають визначити, як мають функціонувати підприємства та державні установи за різних типів загроз. Окремо опрацьовують питання перевезень, роботи підземки та інших систем, від яких залежить повсякденне життя великих міст.

"Працюємо над рішеннями щодо роботи підприємств та установ під час різних типів небезпеки, організації логістики й транспорту, роботи метро та інших об’єктів інфраструктури з метою більшого захисту людей і можливостей жити у наших містах та громадах", - наголосив прем'єр-міністр.

Одним із напрямів перегляду стане режим обмежень у нічний час. Паралельно влада хоче забезпечити цивільним швидший доступ до даних про характер повітряних загроз, не створюючи при цьому додаткових ризиків.

"Окремо плануємо переглянути підходи до комендантської години та доступу цивільних до оперативнішої інформації про повітряні загрози - без додаткових ризиків для безпеки", - повідомив Корецький.

За його словами, всі залучені служби та відомства вже працюють над комплексними пропозиціями. Представити напрацьовані рішення суспільству та перейти до їхньої реалізації планують на початку наступного тижня.

Окремо прем'єр доповів президенту про рішення щодо допомоги постраждалим через трагедію в Бучанському районі. Уряд має провести позачергове засідання, на якому розгляне виділення коштів із резервного фонду для підтримки та компенсацій постраждалим.

В Україні готують нові підходи до комендантської години на тлі атак РФ - що відомо
Звідки і якими типами ракет РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Скільки "коштує" година повітряної тривоги в Україні - коментар експерта

Єдиної суми, яку економіка України втрачає за кожну годину повітряної тривоги, не існує. Економічний ефект залежить від того, де саме оголошено загрозу, наскільки широко вона поширюється та як на неї реагує бізнес. Про це повідомив голова Комітету економістів України Андрій Новак в інтерв’ю Главреду.

"Тривога в Києві та тривога в іншому регіоні мають різний економічний ефект. І зовсім різні наслідки виникають, коли загроза оголошена в одній області та коли вона одночасно поширюється на значну частину країни", - підкреслив Новак.

Окремим фактором є поведінка самих компаній. Частина підприємств змушена призупиняти роботу, тоді як інші продовжують діяльність навіть під час повітряної тривоги.

"Хтось зупиняє або призупиняє свої процеси, хтось не реагує і продовжує. Тому щоразу кожна повітряна тривога - це різна реакція у різних суб’єктів", - пояснив Новак.

Через це підрахунок збитків лише за одну годину не дає повної картини. За словами економіста, об'єктивніше оцінювати накопичений ефект за триваліший період, коли можна побачити зміни у роботі транспорту, торгівлі та інших секторах.

"Доцільніше аналізувати наслідки хоча б у межах кварталу. Тоді можна оцінити, наприклад, скільки перевезень було скасовано або перенаправлено, як змінилися пасажирські та вантажні потоки, обсяги продажів та інші показники", - зазначив Новак.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський поінформував, що кілька годин тривоги мають масштабні наслідки на роботу великих компаній і промислову активність. За його оцінкою, на регіони, що регулярно опиняються під загрозою ударів, припадає близько 72% українського ВВП.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про наслідки ранкової атаки на місто. Він зазначив, що внаслідок атаки загинула дворічна дівчинка. Крім того, за оприлюдненими даними, у Бориспільському районі також загинула 14-річна дівчинка і є інші постраждалі та пошкоджені обʼєкти.

Глава Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив про наслідки удару по складу боєприпасів у Бучанському районі. Він інформував, що кількість загиблих зросла до 37 і рятувальні роботи на місці тривають. Обласна влада ухвалила провести 30 серпня День жалоби та тимчасово обмежити роботу розважальних закладів.

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Про персону: Сергій Корецький

Сергій Корецький - український підприємець та менеджер у нафтогазовій галузі. Прем'єр-міністр України з 16 липня 2026 року. Директор ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта" (з листопада 2022 до 13 травня 2025), пише Вікіпедія.

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