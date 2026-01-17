Рус
Правила комендантської години в Києві оновлені: названо головні зміни

Олексій Тесля
17 січня 2026, 21:37оновлено 17 січня, 22:34
У Києві "Пункти нездоланності" за новими правилами можуть працювати цілодобово.
У Києві змінили правила комендантської години

Головне:

  • Прийнято оновлені правила комендантської години для Києва
  • Оновлення стосуються муніципальних пунктів і закладів бізнесу

Рада оборони Києва прийняла оновлені правила комендантської години для столиці.

Як повідомив начальник ГВА Тимур Ткаченко, комендантська година не скасовується, але на час її дії введені певні винятки.

"Відтепер у період комендантської години ви зможете пішки або на приватному транспорті, зокрема таксі, прямувати до "Пункту нездоланності" або додому. Для киян це означає прості і важливі речі: вночі дістатися додому, в тому числі з поїзда, що прибув із запізненням; ви зможете в будь-який час знайти тепло, світло і допомогу", - написав він.

Голова КГВА уточнив, що "Пункти нездоланності" за новими правилами можуть працювати цілодобово.

"Це стосується як муніципальних пунктів, так і закладів відповідального бізнесу, які готові забезпечити тепло, електроживлення, зв'язок, воду і гарячий чай. Закликаю підприємців приєднуватися: відкривати "Пункти нездоланності" і допомагати киянам пережити цей період - на сайті", - зазначив у повідомленні Ткаченко.

"Звичайно, безпека залишається пріоритетом. Патрулювання міста посилюється, всі рішення реалізуються під контролем сил безпеки. Тому з собою необхідно мати документ, що посвідчує особу, а військовозобов'язаним - військово-обліковий документ. Паралельно триває постійна перевірка "Пунктів незламності". Це повинні бути не формальні позначки на карті, а реально діючі місця підтримки для людей", - підкреслив начальник КГВА.

Зміна правил комендантської години: важливе

В енергетичному секторі України введено режим надзвичайного стану через масштабні атаки російських військ на ключову інфраструктуру. У зв'язку з цим в країні скоригували порядок пересування громадян під час комендантської години. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Раніше повідомлялося про те, що в Одесі хочуть скоротити комендантську годину. У мешканців міста може з'явитися додаткова година, щоб встигнути дістатися додому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про нові правила комендантської години. Пунктами незнищенності можуть бути магазини, аптеки, АЗС, заклади сфери послуг і ТРЦ.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський говорив, що в деяких регіонах України можуть змінити комендантську годину на період дії надзвичайної ситуації в енергетиці.

Про персону: Тимур Ткаченко

Тимур Ткаченко - український державний діяч азербайджанського походження, начальник Київської міської військової адміністрації з 31 грудня 2024 року, заступник Міністра розвитку громад та територій України (27.09.2024 — до 31.12. 2024), член Наглядової ради Укрпошти, колишній заступник міністра стратегічних галузей промисловості (15.08.2023 — 10.09.2024), колишній директор Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА), пише Вікіпедія.

новини Києва комендантська година
Росіяни вдарили по енергооб'єкту в Одеській області – що відомоФото

09:08

Невідомі дрони дібрались до Сочі та Туапсе: росіяни скаржились на вибухиВідео

09:07

Чому важливо провітрювати квартиру взимку: як відкрити вікна і не замерзнути

