Комдив втік, кинувши солдатів: полонений розповів, як ЗСУ спалили окупантів на Харківщині

Контрнаступ ЗСУ деморалізував війська ЗС РФ і ті остаточно втратили віру в перемогу.
У Харківській області командування окупаційних військ РФ кинуло своїх солдатів і втекло від наступи ЗСУ.
Про це розповів один з полонених окупантів на допиті. Відео його зізнань публікує СБУ.
За його словами, російські солдати, кинуті своїм командуванням на чолі з командиром дивізії Скворцовим, були "спалені" шквальним вогнем ЗСУ.
Підрозділ взятого в полон 20-річного російського гранатометника дислокувалася в районі Чугуєва Харківської області.
Полонений каже, що контрнаступ ЗСУ деморалізував війська ЗС РФ і ті остаточно втратили віру в перемогу.
"За весь період перебування на території України я зрозумів, що російська армія втратила віру в перемогу, і командування намагається боягузливо втекти з поля бою", - сказав він.
Окупант додав, що йому пощастило вижити, бо вчасно здався в полон.
Наступ ЗСУ на Харківщині
Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.
Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.
Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.
Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.
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