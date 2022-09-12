Комдив втік, кинувши солдатів: полонений розповів, як ЗСУ спалили окупантів на Харківщині

Полонений окупант РФ / скріншот

У Харківській області командування окупаційних військ РФ кинуло своїх солдатів і втекло від наступи ЗСУ.

Про це розповів один з полонених окупантів на допиті. Відео його зізнань публікує СБУ.

За його словами, російські солдати, кинуті своїм командуванням на чолі з командиром дивізії Скворцовим, були "спалені" шквальним вогнем ЗСУ.

Підрозділ взятого в полон 20-річного російського гранатометника дислокувалася в районі Чугуєва Харківської області.

Полонений каже, що контрнаступ ЗСУ деморалізував війська ЗС РФ і ті остаточно втратили віру в перемогу.

"За весь період перебування на території України я зрозумів, що російська армія втратила віру в перемогу, і командування намагається боягузливо втекти з поля бою", - сказав він.

Окупант додав, що йому пощастило вижити, бо вчасно здався в полон.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

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