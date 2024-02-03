Командний пункт підірвали разом з окупантами: деталі удару по аеродрому Бельбек

Інформація про втрати противника в особовому складі уточнюється.

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Стали відомі подробиці удару по аеродрому Бельбек / Колаж: Главред, Фото: t.me/DeepStateUA, скріншот

Унаслідок ракетного удару 31 січня по аеродрому "Бельбек" у захопленому РФ Криму знищено командний пункт російських окупантів.

Про це йдеться в повідомленні DeepState. При цьому також публікуються відповідні знімки.

На кадрах зображені наслідки ураження аеродрому "Бельбек" в окупованому Криму.

відео дня

Уточнюється, що в результаті уражено командний пункт ворога. Інформація про втрати противника в особовому складі буде відома з плином часу і з першими некрологами в соціальних мережах окупантів.

"За заявами ворога, їхня ППО відпрацювала успішно, але є нюанс", - додали в DeepState.

/ t.me/DeepStateUA

/ t.me/DeepStateUA

Удар по аеродрому Бельбек

31 січня на території Криму прогриміла серія вибухів. У північній частині Севастополя біля аеродрому Бельбек почалася сильна пожежа.

Командувач Повітряних сил України Микола Олещук, зі свого боку, опублікував відео з аеродрому Бельбек, м'яко натякнувши, що Україна може бути причетна до атаки на військові об'єкти, захоплені росіянами, у Криму.

Під відео генерал-лейтенант подякував усім, хто долучився до "очищення Криму від російської присутності".

Російські пропагандисти скаржаться, що внаслідок ударів втрачено два Су-27 і один Су-30. З них один повністю знищений, бо ракета нібито влучила в нього, інший можуть відремонтувати. Також, за повідомленням російських пабліків, на аеродромі та біля нього загинули 12 окупантів, ще понад 10 поранено.

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