Командний пункт підірвали разом з окупантами: деталі удару по аеродрому Бельбек

Унаслідок ракетного удару 31 січня по аеродрому "Бельбек" у захопленому РФ Криму знищено командний пункт російських окупантів.
Про це йдеться в повідомленні DeepState. При цьому також публікуються відповідні знімки.
На кадрах зображені наслідки ураження аеродрому "Бельбек" в окупованому Криму.
Уточнюється, що в результаті уражено командний пункт ворога. Інформація про втрати противника в особовому складі буде відома з плином часу і з першими некрологами в соціальних мережах окупантів.
"За заявами ворога, їхня ППО відпрацювала успішно, але є нюанс", - додали в DeepState.
Удар по аеродрому Бельбек
31 січня на території Криму прогриміла серія вибухів. У північній частині Севастополя біля аеродрому Бельбек почалася сильна пожежа.
Командувач Повітряних сил України Микола Олещук, зі свого боку, опублікував відео з аеродрому Бельбек, м'яко натякнувши, що Україна може бути причетна до атаки на військові об'єкти, захоплені росіянами, у Криму.
Під відео генерал-лейтенант подякував усім, хто долучився до "очищення Криму від російської присутності".
Російські пропагандисти скаржаться, що внаслідок ударів втрачено два Су-27 і один Су-30. З них один повністю знищений, бо ракета нібито влучила в нього, інший можуть відремонтувати. Також, за повідомленням російських пабліків, на аеродромі та біля нього загинули 12 окупантів, ще понад 10 поранено.
Більше новин:
- "Це - найпомилковіше рішення": військовий зізнався, чому не варто чекати демобілізації
- Чоловік бігав із холодильником по вулиці, зупинила поліція: що він сказав
- Не приводить свою бабу: блогер розповів про умови Остапчука на корпоративах: в Україні не можуть бути безробітними