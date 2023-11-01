Чому Bayraktar 'не видно' на фронті: офіцер ГУР розкрив один нюанс

Турецькі безпілотники Bayraktar TB2, які допомагали ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення, тепер втратили ефективність - росіяни покращили ППО і РЕБ, пояснив в інтерв'ю Defense News офіцер ГУР Володимир Валюх.
Як зазначає видання, на початку повномасштабної війни Bayraktar став ледь не "зіркою" інформаційного поля. Але пізніше про нього перестали згадувати.
"Що стосується TB2, я не хочу використовувати слово "некорисний", але важко знайти ситуації, у яких їх можна було б використовувати", - сказав Валюх.відео дня
Частота використання Bayraktar і його роль на фронті змінилася, уточнив військовий.
"Ми надзвичайно вдячні за ТБ2, але на початку війни їх було більше розгорнуто і завдано більше ударів", - сказав Пневматика.
Тепер, коли якість російської ППО зросла, додав він, останній політ TB2, який він спостерігав, тривав лише 30 хвилин. Хоча, за даними виробника Baykar, дрони можуть перебувати у повітрі 27 годин.
У компанії ж відповіли, що до повідомлень про обмежену корисність БПЛА слід ставитися з часткою скептицизму.
"Відсутність відео не обов'язково означає, що дрони не використовуються. Це складне середовище для дій", - заявив Defense News генеральний директор Халук Байрактар.
У межах досяжності, зазначив Халук Байрактар, розгорнуто сотні російських засобів ППО середньої і великої дальності.
"Наразі Bayraktar TB2 переважно використовуються для виконання щоденних польотів зі стеження за цілями, які можуть бути не менш цінними", - сказав він.
Згідно зі звітами компанії, з якими ознайомилося видання Defense News, рівень використання БПЛА з цією розвідувальною ціллю як і раніше високий.
Байрактар ТБ2 (Bayraktar TB2)
Турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту, передає Вікіпедія. Bayraktar TB2 з чотирма ракетами на підвісці може перебувати в повітрі більше 12 годин, це дозволяє вести постійне чергування в повітрі і після виявлення цілей швидко висуватися до передової для пуску ракет. Розробка і виробництво — приватна компанія Baykar Makina.
Дрони Bayraktar TB2 називають однією з причин переможного наступу армії Азербайджану в Нагірному Карабасі. Баку, який знаходиться в дружніх відносинах з Анкарою, завдяки цим дронам отримав технологічну перевагу над вірменськими силами.
Bayraktar в Україні
З червня українські TB2 отримали модернізацію, що включає вдосконалену камеру Mx-20, надану безпосередньо Україні канадським виробником L3Harris Wescam.
За словами постачальника, нове обладнання для візуалізації дозволяє виконувати місії спостереження на великих висотах і далеких дистанціях.
10 липня 2023 року з'явилася інформація про те, що в Україні почали будувати завод для виготовлення Bayraktar. Мова йшла про розвиток потужностей і можливостей виробництва різних типів БПЛА.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Прикордонники більше не приймають документи в "Дії" для виїзду за кордон
- Українців евакуюють із Сектора Гази: скільки людей хочуть виїхати
- Ракети влучили по базах РФ: у мережі дізналися деталі удару по окупантах у Криму