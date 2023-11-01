Чому Bayraktar 'не видно' на фронті: офіцер ГУР розкрив один нюанс

Роль легендарного Bayraktar на передовій змінилася. Однак його все ще використовують - щоправда, з іншою метою.

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ЗСУ раніше регулярно завдавали ударів за допомогою Bayraktar / Фото: Арміяinform, Baykardefence

Турецькі безпілотники Bayraktar TB2, які допомагали ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення, тепер втратили ефективність - росіяни покращили ППО і РЕБ, пояснив в інтерв'ю Defense News офіцер ГУР Володимир Валюх.

Як зазначає видання, на початку повномасштабної війни Bayraktar став ледь не "зіркою" інформаційного поля. Але пізніше про нього перестали згадувати.

"Що стосується TB2, я не хочу використовувати слово "некорисний", але важко знайти ситуації, у яких їх можна було б використовувати", - сказав Валюх. відео дня

Частота використання Bayraktar і його роль на фронті змінилася, уточнив військовий.

"Ми надзвичайно вдячні за ТБ2, але на початку війни їх було більше розгорнуто і завдано більше ударів", - сказав Пневматика.

Тепер, коли якість російської ППО зросла, додав він, останній політ TB2, який він спостерігав, тривав лише 30 хвилин. Хоча, за даними виробника Baykar, дрони можуть перебувати у повітрі 27 годин.

У компанії ж відповіли, що до повідомлень про обмежену корисність БПЛА слід ставитися з часткою скептицизму.

"Відсутність відео не обов'язково означає, що дрони не використовуються. Це складне середовище для дій", - заявив Defense News генеральний директор Халук Байрактар.

У межах досяжності, зазначив Халук Байрактар, розгорнуто сотні російських засобів ППО середньої і великої дальності.

"Наразі Bayraktar TB2 переважно використовуються для виконання щоденних польотів зі стеження за цілями, які можуть бути не менш цінними", - сказав він.

Згідно зі звітами компанії, з якими ознайомилося видання Defense News, рівень використання БПЛА з цією розвідувальною ціллю як і раніше високий.

Байрактар ТБ2 (Bayraktar TB2) Турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту, передає Вікіпедія. Bayraktar TB2 з чотирма ракетами на підвісці може перебувати в повітрі більше 12 годин, це дозволяє вести постійне чергування в повітрі і після виявлення цілей швидко висуватися до передової для пуску ракет. Розробка і виробництво — приватна компанія Baykar Makina. Дрони Bayraktar TB2 називають однією з причин переможного наступу армії Азербайджану в Нагірному Карабасі. Баку, який знаходиться в дружніх відносинах з Анкарою, завдяки цим дронам отримав технологічну перевагу над вірменськими силами.

Bayraktar в Україні

З червня українські TB2 отримали модернізацію, що включає вдосконалену камеру Mx-20, надану безпосередньо Україні канадським виробником L3Harris Wescam.

За словами постачальника, нове обладнання для візуалізації дозволяє виконувати місії спостереження на великих висотах і далеких дистанціях.

10 липня 2023 року з'явилася інформація про те, що в Україні почали будувати завод для виготовлення Bayraktar. Мова йшла про розвиток потужностей і можливостей виробництва різних типів БПЛА.

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