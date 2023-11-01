Як і коли оформити надбавку до пенсії: кому з пенсіонерів пощастить

В Україні частина пенсіонерів може отримати надбавку до пенсійних виплат. Деякі з них надаються автоматично.

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Частина українських пенсіонерів можуть оформити надбавку до пенсії / Колаж фото УНІАН

В Україні частина пенсіонерів може отримати надбавку до пенсійних виплат. Деякі з них надаються автоматично. Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України (ПФУ).

В основному серед них - вікова група, але є і люди, які оформляють в індивідуальному порядку.

Вікова доплата нараховується автоматично в місяць, коли громадянин досягає зазначеного віку:

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від 70 до 74 років включно – 300 грн.;

від 75 до 79 років включно – 496 грн.;

від 80 років - 570 грн;

Також надаються додаткові виплати на дітей. У разі, коли пенсіонер самостійно виховує неповнолітнього, він може оформити надбавку в розмірі 150 грн. Умовою надання доплати є те, що дитина проживає на території заявника.

У свою чергу надбавка за стаж понад страхову норму нараховується за кожен рік, відпрацьований понад необхідний стаж за законом. Для чоловіків тут необхідно від 35 років стажу, а для жінок – від 30 років. Розмір такої надбавки не може перевищувати 1% мінімального розміру пенсії за віком. Вона додається за кожен повний рік, який був відпрацьований понад обов'язкову норму страхового стажу.

Пенсія в Україні

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