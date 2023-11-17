Колони бронетехніки пішли на штурм: в ЗСУ розкрили напрямок удару окупантів

В ЗСУ повідомили, що російські війська намагаються колонами прорватись до Куп'янська, однак Сили оборони України втримали оборону.

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В ЗСУ розкрили напрямок удару окупантів / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські окупаційні війська активізували штурмові дії по всій лінії оборони стратегічного угруповання військ "Хортиця" на Куп’янському напрямку. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

"Вчора наші захисники відбили п’ять атак. Це Синьківка. Петропавлівка, Білогорівка. Противник перегруповується, від своїх намірів наступу на Куп’янськ не відмовляється", – сказав він у національного телемарафону.

Він також наголосив, що через погіршення погодніх умов, противнику дедалі важче використовувати бронетехніку для ведення наступальних дій на цьому напрямку.

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Водночас, начальниця служби звʼязків з громадськістю 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Надія Замрига повідомила, що війська РФ "комбінованим способом" намагаються зайти в Куп'янськ.

"Були випадки буквально вчора, позавчора коли заходили колони важкої броньованої техніки. Другий варіант їхніх спроб штурмувати наші позиції – це піхота. Коли підходять невеликі групи піхоти до 10 людей і намагаються увійти на наші позиції", - вказує Надія Замрига.

За її словами, ворог змінив тактику наступальних дій для піхоти, адже минулого місяця для штурмів позицій Сил оборони України ворог використовував чисельніші штурмові групи до 30-ти чоловік.

"Але завдяки нашим діям – наприклад, скиди, FPV-дрони, робота артилерії – вони відмовилися від таких великих груп, тому що великі втрати особового складу. Вони просто подрібнили групи на менші групи, але йдуть з трьох, чотирьох точок. Кількість особового складу, мабуть, така ж", – розповіла вона.

Наступ на Куп'янськ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речник Сухопутних військ Володимир Фітьо також заявив, що у російських окупантів існує стратегічний план щодо захоплення України до кінця 2023 року.

Генерал Олександр Сирський повідомив, що Росія продовжує наступати одночасно на кількох східних напрямках. Наприклад, незважаючи на значні втрати, російські війська атакують позиції ЗСУ в районі Куп'янська.

Партизанський рух "АТЕШ" повідомив, що російські окупанти передислоковують військову техніку та особовий склад з тимчасово окупованого Луганська на напрямок Куп'янська.

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