Зеленський - щодо важливої ставки: говорили про Авдіївку і Куп'янськ, виступив Залужний

Президент Володимир Зеленський провів важливу Ставку з керівниками силових структур, в рамках якої обговорювалися ключові питання війни з Росією.

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Зеленський провів Ставку з Залужним, Будановим і Малюком, обговорювалися питання війни / Колаж: Главред, фото: 53-тя ОМБр, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів нову Ставку верховного головнокомандувача ЗСУ, під час якої обговорювалися питання поточних подій у війні проти агресора Росії. Зокрема, ситуація на фронті, зерновий коридор, постачання боєприпасів та нарощування виробництва вітчизняних озброєнь.

Як повідомив глава держави у своєму Telegram-каналі, у вівторок, 31 жовтня, він провів Ставку. Обговорювалося багато питань. З доповідями виступали керівники ГУР, СБУ та командувач ВМС ЗСУ.

"Безперешкодна робота "зернового коридору". Боротьба з діями ворога, які ставлять під загрозу мирне судноплавство. Зниження спроможностей ворожого флоту. Доповіді командувача ВМС ЗСУ Неїжпапи, начальника ГУР МО Буданова, голови СБУ Малюка", - розповів Зеленський. відео дня

Також обговорювалися питання безпеки Одеси і посилення ППО.

"Безпека Одещини: захист людей, енергетичних об’єктів, портової інфраструктури. Посилення регіональної системи ППО. Так само посилення протиповітряної оборони та захист об’єктів критичної інфраструктури в прикордонних та прифронтових регіонах. Командувач Повітряних сил Олещук", - додав гарант.

Крім того, Зеленський і керівники силових структур говорили про обстановку на фронті. З доповіддю виступав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Ситуація на фронті: Куп’янськ, Авдіївка, Херсон. Доповіді головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського, Гнатова, Москальова, Содоля", - сказав президент.

Обговорювалися і питання нарощування свого виробництва артилерійських систем і снарядів натівського зразка.

"Нарощування вітчизняного виробництва артсистем та артснарядів натівського стандарту. Графіки постачання від партнерів. Доповіді міністра оборони України Умєрова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна", - підкреслив Володимир Зеленський.

Ситуація під Авдіївкою та Бахмутом

Обстановка під Бахмутом залишається важкою, сказав пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, старший лейтенант Олег Калашников. За його словами, російські окупаційні війська наступають на флангах. Важкі бойові зіткнення йдуть південніше Бахмута.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ворог посилився і атакує під Бахмутом і Куп'янськом. За словами Сирського, російські загарбники постійно атакують позиції сил оборони України і намагаються зупинити просування українських військ на Бахмутському напрямку.

Представник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун заявив, що Росія стягнула під Авдіївку 40 тисяч військ і 300 танків, проте ЗСУ не мають наміру залишати свої позиції в місті. Раніше фіксувалося зменшення кількості атак у районі Авдіївки.

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