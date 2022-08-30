УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ знищили розрахунок Граду військ РФ на Херсонщині: частина окупантів втекла з поля бою

30 серпня 2022, 11:51

Сили оборони України продовжують бити російських окупантів у Херсонській області.

Херсон Хаймарс
Армія України розбила розрахунок Граду російських військ на Херсонщині / Колаж Суспільне, DVIDSHUB Flickr

Збройні сили України завдали артилерійських ударів по позиціях військ Росії на Херсонщині. Знищили розрахунок реактивної системи залпового вогню Град. Загинули чотири солдати ворога. Решта російських військових втекли з поля бою і залишили поранених товаришів. Про це заявив журналіст Роман Цимбалюк.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що сили оборони України високоточними ударами знищили ворожий розрахунок РСЗВ Град у Херсонській області.

Видео дня

За його словами, загинули 4 російських військових. Решта втекла з поля бою, залишивши поранених.

"В результаті високоточних ударів артилерії ЗС України у Херсонській області було знищено розрахунок реактивної системи залпового вогню "Град" зі складу 7 військової бази (в/ч 09332, Гудаута, Республіка Абхазія) 49 загальновійськової армії. Підтверджена загибель 4 осіб зі складу розрахунку", - підкреслив Роман Цимбалюк.

Армія України прорвала лінію оборони військ РФ на Херсонщині

Колишній радник міністра внутрішніх справ і керівника Офісу президента Віктор Андрусів у понеділок, 29 серпня, зробив заяву про те, що ЗСУ вдалося прорвати першу лінію оборони російських військ під Херсоном.

Окупанти залишили свої позиції і втекли з поля бою.

Пізніше відомості про прорив українських військ у Херсонській області підтвердив радник глави ОВА Сергій Хлань.

Представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк сказала, що ЗСУ проводять військову операцію зі звільнення Херсона від російської окупації.

Журналісти CNN з посиланням на власні джерела повідомили, що українські військові підрозділи 29 серпня відбили в окупантів Росії 2 села біля Херсона та ще два населених пункти біля Високопілля.

Дивіться відео ТСН – ЗСУ для звільнення Херсона потрібно пробити 3 лінії оборони окупантів РФ

Інші новини:

ЗСУ війська Росії Херсонська область війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:41

Путін Крим не віддасть, але в України може з'явитися шанс повернути півострів і без війни – Жданов

13:27

Роздягали і закопували в крижану землю: окупанти-кати тиждень знущалися над українцем

13:27

Як захиститися від радіації в домашніх умовах – що робити в перші години

13:00

ЗСУ ліквідували російського капітана з українським коріннямВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 31 серпня 2022: Близнюкам - сімейні проблеми, Стрільцям - борги, Водоліям - віщі сниВідео

Реклама
12:56

Сміємось – отже не здаємось: Ліга Сміху повертається на екрани – відтепер на телеканалі ТЕТ

12:53

Колаборант Стремоусов утік з Херсона до Росії та зібрався "рятувати Африку"Відео

12:50

Невістка-стриптизерка Тарзана і Корольової показала, як "злазить" з пілона

12:22

Скандал навколо податкової Львівщини: у Мініфіні чекають на пояснення податківців

12:03

Путін на межі зриву: до нього примчала бригада швидкої допомоги

11:51

ЗСУ знищили розрахунок Граду військ РФ на Херсонщині: частина окупантів втекла з поля боюВідео

11:44

РФ вдарила з артилерії по центру Харкова: 5 людей загинули, 7 - пораненоВідео

11:43

Битва за Херсон і перспективи закінчення війни: чат із генерал-лейтенантом Ігорем Романенком

11:28

Колишній чоловік запроданки Лорак вигуляв нову кохану по центру КиєваВідео

11:07

Манікюр осінь 2022: 5 наймодніших варіантів, які розтоплять навіть найхолодніше серцеФото

11:01

У Херсоні партизани підірвали авто "начальника ДІБДР" майора Снєшина - ЗМІВідео

11:00

Якщо Україна на війні поверне Крим, Путіна в Кремлі може замінити син його соратника – ЖдановВідео

10:56

Тишкевич, яка страждає від хронічного болю, зважилася на екстремальне лікування

10:14

Вдерлися зі зброєю, заблокували доступ до бомбосховища: СБУ помилково завітала з обшуками до фабрики "Юнайтед Табако"

10:12

Як Україні перемогти Росію за 6-12 місяців: генерал США назвав умовиВідео

Реклама
10:00

Місія МАГАТЕ вже в Україні: окупанти погодились пустити експертів на ЗАЕСВідео

09:48

ЗСУ отримали нову перевагу над військами Росії у Херсонській області - розвідка БританіїВідео

09:34

З 1 вересня! - привітання, картинки і милі листівки до свята знань

09:07

Не вчіть мене, як батьківщину любитиПогляд

09:06

Гороскоп на сьогодні, 30 серпня 2022: Дівам - розрив, Скорпіонам - розчарування, Рибам - грошіВідео

09:05

ППО Росії не справляється з ситуацією в Криму, тому Москва виводить свою авіацію – ЖдановВідео

08:59

Два потужні вибухи в Мелітополі: партизани підірвали готель з ФСБівцями - ЗМІ

08:09

ЗСУ на Херсонщині прорвали лінію фронту на декількох ділянках і розвивають наступ – АрестовичВідео

08:00

Армія України поверне Крим із Донбасом та зайде в Росію ще при Путіні – Жданов

07:48

"Ненавидимо Росію!": у Сеулі росіянці відмовилися продати товар, вона влаштувала істерику в Мережі

07:11

Почався "феєрверк" і піднявся стовп диму: ЗСУ вдарили по Антонівському мосту в ХерсоніВідео

06:41

ЗСУ накрили вогнем позиції окупантів на Півдні: знищено 82 загарбника і дуже багато техніки ворогаВідео

06:24

Лукашенко добалакався до самоліквідаціїПогляд

06:00

Опалювальний сезон легким не буде: до чого готуватися українцям

05:05

Гороскоп на вересень 2022 для Овнів: що принесе перший місяць осеніВідео

04:41

Здорова тарілка дитини: Клопотенко розповів, що має входити до раціону малюка

04:10

В Україні курс долара може сильно "злетіти": експерти дали тривожний прогноз на осіньВідео

03:40

Накриють зливи та гримітиме: синоптики розповіли, якою буде погода в останній літній деньВідео

03:22

Неймовірно смачні мариновані гриби на зиму: дуже простий рецептВідео

02:45

Буде чистим без прання: 3 способи освіжити постільну білизну без зайвих зусиль

Реклама
02:03

"А чому ноги тонше рук?": Волочкову покоробило на сонці

01:35

Військовий експерт на прикладі показав, навіщо ЗСУ далекобійні ракети ATACMSВідео

01:04

Привернуть удачу магнітом: 4 знаки зодіаку чекає неймовірна осінь 2022Відео

00:51

Прикмети на 30 серпня: які 5 речей не можна робити, щоб не потрапити в біду на МиронаВідео

29 серпня, понеділок
23:55

Олег Жданов розповів, яким чином Україні завершити війну не за роки, а за місяціВідео

23:28

Як контрнаступ ЗСУ вплинув на боєздатність росіян: відповідь Білого домуВідео

23:07

Зеленський налякав ворогів: ЗСУ гнатимуть вас до самого кордону, їдьте геть саміВідео

22:46

Прикмети на 31 серпня: які 2 речі потрібно зробити в останній день літа, щоб залучити удачуВідео

22:17

Не налазить на голову: дружина чоловіка, якого затримали в Києві за наркотики, клянчить гроші на заставу

22:08

Масштабний наступ на півдні: ЗСУ відбили відразу 4 села - CNNВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпеньГороскоп на сьогодніГороскоп на завтра
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти