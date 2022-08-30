ЗСУ знищили розрахунок Граду військ РФ на Херсонщині: частина окупантів втекла з поля бою

Сили оборони України продовжують бити російських окупантів у Херсонській області.
Збройні сили України завдали артилерійських ударів по позиціях військ Росії на Херсонщині. Знищили розрахунок реактивної системи залпового вогню Град. Загинули чотири солдати ворога. Решта російських військових втекли з поля бою і залишили поранених товаришів. Про це заявив журналіст Роман Цимбалюк.
У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що сили оборони України високоточними ударами знищили ворожий розрахунок РСЗВ Град у Херсонській області.
За його словами, загинули 4 російських військових. Решта втекла з поля бою, залишивши поранених.
"В результаті високоточних ударів артилерії ЗС України у Херсонській області було знищено розрахунок реактивної системи залпового вогню "Град" зі складу 7 військової бази (в/ч 09332, Гудаута, Республіка Абхазія) 49 загальновійськової армії. Підтверджена загибель 4 осіб зі складу розрахунку", - підкреслив Роман Цимбалюк.
Армія України прорвала лінію оборони військ РФ на Херсонщині
Колишній радник міністра внутрішніх справ і керівника Офісу президента Віктор Андрусів у понеділок, 29 серпня, зробив заяву про те, що ЗСУ вдалося прорвати першу лінію оборони російських військ під Херсоном.
Окупанти залишили свої позиції і втекли з поля бою.
Пізніше відомості про прорив українських військ у Херсонській області підтвердив радник глави ОВА Сергій Хлань.
Представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк сказала, що ЗСУ проводять військову операцію зі звільнення Херсона від російської окупації.
Журналісти CNN з посиланням на власні джерела повідомили, що українські військові підрозділи 29 серпня відбили в окупантів Росії 2 села біля Херсона та ще два населених пункти біля Високопілля.
Дивіться відео ТСН – ЗСУ для звільнення Херсона потрібно пробити 3 лінії оборони окупантів РФ
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