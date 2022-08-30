ЗСУ знищили розрахунок Граду військ РФ на Херсонщині: частина окупантів втекла з поля бою

Армія України розбила розрахунок Граду російських військ на Херсонщині / Колаж Суспільне, DVIDSHUB Flickr

Збройні сили України завдали артилерійських ударів по позиціях військ Росії на Херсонщині. Знищили розрахунок реактивної системи залпового вогню Град. Загинули чотири солдати ворога. Решта російських військових втекли з поля бою і залишили поранених товаришів. Про це заявив журналіст Роман Цимбалюк.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що сили оборони України високоточними ударами знищили ворожий розрахунок РСЗВ Град у Херсонській області.

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За його словами, загинули 4 російських військових. Решта втекла з поля бою, залишивши поранених.

"В результаті високоточних ударів артилерії ЗС України у Херсонській області було знищено розрахунок реактивної системи залпового вогню "Град" зі складу 7 військової бази (в/ч 09332, Гудаута, Республіка Абхазія) 49 загальновійськової армії. Підтверджена загибель 4 осіб зі складу розрахунку", - підкреслив Роман Цимбалюк.

Армія України прорвала лінію оборони військ РФ на Херсонщині

Колишній радник міністра внутрішніх справ і керівника Офісу президента Віктор Андрусів у понеділок, 29 серпня, зробив заяву про те, що ЗСУ вдалося прорвати першу лінію оборони російських військ під Херсоном.

Окупанти залишили свої позиції і втекли з поля бою.

Пізніше відомості про прорив українських військ у Херсонській області підтвердив радник глави ОВА Сергій Хлань.

Представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк сказала, що ЗСУ проводять військову операцію зі звільнення Херсона від російської окупації.

Журналісти CNN з посиланням на власні джерела повідомили, що українські військові підрозділи 29 серпня відбили в окупантів Росії 2 села біля Херсона та ще два населених пункти біля Високопілля.

Дивіться відео ТСН – ЗСУ для звільнення Херсона потрібно пробити 3 лінії оборони окупантів РФ

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