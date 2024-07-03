Кількість загиблих та поранених зросла: Зеленський відреагував на обстріл Дніпра

Кількість поранених та загиблих внаслідок російського ракетного удару по Дніпру 3 липня зросла. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Телеграм-каналі.
За словами Зеленського, станом на зараз відомо про п'ятьох загиблих, крім того, внаслідок російського обстрілу постраждали ще 34 людини, серед них і дитина.
"Залучені всі необхідні підрозділи ДСНС, рятувальники допомагають усім, хто постраждав", - написав президент України.відео дня
Крім того, він наголосив, що російський терор можна за допомогою сучасних систем ППО та далекобійної зброї.
"Світ може захистити життя, і для цього потрібна рішучість лідерів. Рішучість, яка може і мусить зробити знов нормою убезпечення від терору", - резюмував Зеленський.
Удари Росії по Україні та відключення світла
З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.
Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.
Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.
Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.
Обстріл Дніпра 3 липня - що відомо про наслідки удару РФ
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 3 липня у декількох регіонах України була оголошена повітряна тривога через ракетну атаку з боку Росії. Вибухи були зафіксовані в Дніпрі.
Голова обласної військової адміністрації Дніпропетровщини Сергій Лисак повідомив, що внаслідок удару по Дніпру є троє загиблих і 18 поранених.
У понеділок, 1 липня, російські окупанти знову випустили ракети по Україні. Вибухи було чутно у Миргородському районі Полтавської області, також був зафіксований удар по Харкову.
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