Кількість авіаударів РФ скоротилася вдвічі: у ЗСУ назвали причину

Російським окупантам стало важче підтримувати свою піхоту з повітря після того, як українські військові збили чимало російських літаків.

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Кількість авіаударів РФ скоротилася вдвічі/ колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, wikimedia.org

Через "СУшкопад" російські окупанти тепер мають значно менше підтримки з повітря під час сухопутних наступів. Втрата окупантами низки літаків призвела до того, що російська окупаційна армія змушена зараз частіше використовувати дрони-камікадзе.

Такі дрони стали додатковим суттєвим засобом ураженням, крім артилерії. За минулу добу загарбники здійснили 1175 обстрілів і завдали 144 удари дронами-камікадзе, і при цьому також здійснили 26 авіаційних ударів. Про це розповів речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі "Еспресо".

Лиховій зазначає: завдяки тому, що українські військові успішно збили цілу низку літаків країни-агресорки Росії, кількість авіаударів з боку окупантів за минулі 2-3 тижні зменшилася вдвічі.

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"Якщо подивитися на статистику авіаударів, то вже можна стверджувати, що в результаті "сушкопаду", коли наші Повітряні сили засобами ППО вибивають російські літаки, насамперед Су-34, за лінією розмежування на території, яку контролює противник, то завдяки цьому кількість авіаударів з боку росіян за останні два-три тижні скоротилася у два рази", – сказав Лиховій речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку.

Хто такий Дмитро Лиховій Лиховій Дмитро – український журналіст, громадський діяч, поет, військовослужбовець, учасник війни з Росією. Головний редактор інтернет-видання "Новинарня". Понад 20 років працював заступником головного редактора щоденної газети "Україна молода– (1996-2015). Із грудня 2023 року – капітан, речник Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Вікіпедія.

За його словами, російські загарбники всередині лютого цього року завдавали від 50 до 70 ударів на добу, а зараз за минулі кілька діб ворог здійснив лише 15-20 авіаударів.

"Це означає, що росіяни менше використовують керованих авіабомб, а це значить, що їхня піхота в сухопутному наступі має меншу підтримку з повітря. Тобто результативність російських штурмових дій вже менша", – сказав Лиховій.

Що відомо про літак Су-34? Су-34 – радянський/російський всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений в дослідно-конструкторському бюро "Сухого". Літак Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км, пише Вікіпедія.

Що відомо про літак Су-34/ Главред

Знищення військових літаків Росії

Нагадаємо, ввечері 23 лютого українські сили знищили російський літак А-50. Розвідка розкрила деталі, як бійці армії України знищили новий А-50У окупантів. Росія використовувала літак-розвідник А-50У для наведення ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації, розповіли у Головному управлінні розвідки.

29 лютого за один ранок ЗСУ збили три винищувачі окупантів. Перший літак був збитий близько першої години ночі на східному напрямку, ще два російські літаки були збиті близько 9:00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках.

Також 2 березня у ПС натякнули на знищення літаків РФ – ЗСУ відпрацювали по Су-34 та Су-35. Про це повідомив командувач Повітряних сил України Микола Олещук.

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