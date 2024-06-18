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F-16 будуть, а пілоти ні: США підозрюють у "затягуванні" підготовки українців

Анна Косик
18 червня 2024, 11:05
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У США навмисне затримують процес навчання українських пілотів на F-16. Через це до кінця року Україна матиме більше винищувачів, ніж пілотів для них.
F-16, Пилоты
Навчання українських пілотів, ймовірно, затримується через дії США / Колаж: Главред, фото: flickr, Командування Повітряних Сил ЗСУ

Чотири країни: Бельгія, Нідерланди, Данія та Норвегія зобов'язалися передати Україні більше 60 бортів F-16 до кінця року. Це дорівнює 4-5 ескадрильям, але злетіти над українським небом усім їм навряд чи вдасться. The Times пише, що причиною цього є "навмисне затягування" навчання українських пілотів в США.

Голова спеціальної парламентської комісії з озброєнь Олександра Устінова пояснила, що затримка зі сторони Штатів спричинить те, що до кінця року в Україні, найімовірніше, буде всього 20 пілотів з повністю пройденою підготовкою для польотів на F-16.

Тобто винищувачів в Україні буде втричі більше, ніж тих, хто зможе керувати літаками. Зараз відомо, що вісім українських пілотів проходять підготовку в Тусоні, штат Арізона, а ще дванадцять – на авіабазі в Данії. Третя програма підготовки в Румунії ще не почалася.

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Як стверджує Устінова, Україна просила США надати ще хоча б десять місць у навчальних програмах, однак Вашингтон відхилив це прохання. Причиною відмови стало те, що нібито інші країни випереджають у черзі на місця для тренувань українських пілотів, а порушити зобов'язання Штати не можуть.

Крім того у Міністерстві оборони США заявили про "мізерний прогрес навчання на літаках F-16" серед українських пілотів через труднощі із знанням англійської мови та програмою польотів.

Голова спеціальної парламентської комісії з озброєнь назвала такі аргументи сміховинними. На її думку, це звичайні відмовки, які продовжують вигадувати у Штатах аби виправдати таку затримку у навчанні.

F-16 будуть, а пілоти ні: США підозрюють у 'затягуванні' підготовки українців
Коротко про F-16 / Інфографіка: Главред

Що таке The Times?

The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

Передача Україні винищувачів F-16

Напередодні у США заявили, що Україна може отримати американські винищувачі F-16 вже найближчими місяцями. Штати активно працюють, щоб передати літаки цього літа.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун також раніше підтвердив, що країни "коаліції винищувачів", до якої входять держави західного світу на чолі зі Сполученими Штатами Америки, планують відправити літаки F-16 до України уже влітку.

Нагадаємо, кілька днів тому у Києві побувала делегація Нідерландів на чолі міністерки оборони Кайсою Оллонгрен. Візит стався на тлі близьких поставок Україні винищувачів F-16, зокрема, які ЗСУ погодився передати Амстердам.

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