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Можуть влаштувати справжній "куролес": Ягун сказав, чого чекати від ЗСУ у 2025 році

Анна Ярославська
15 січня 2025, 10:26
77
Українським військовим вистачає креативу, щоб зробити щось таке, чого ворог не очікує.
Можуть влаштувати справжній 'куролес': Ягун сказав, чого чекати від ЗСУ у 2025 році
Яких сюрпризів від ЗСУ можна чекати у 2025 році / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 31 окрема механізована бригада

Коротко:

  • ЗСУ могли б провести несподівані для РФ операції на їхній території
  • У 2025 році не виключено оголошення припинення вогню
  • Росія може посипатися

Колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун вважає, що у 2025 році ЗСУ можуть приготувати для окупантів на їхній території нові сюрпризи. Утім, що це буде - прогнозувати складно.

За словами Ягуна, Курська операція стала несподіваною для окупантів.

"Зараз, наприклад, можна було б провести якусь десантну операцію в глибині російської території та закинути гелікоптерами роту солдатів, які б пройшлися маршем російськими селами, знімаючи російські прапори та встановлюючи наші - влаштувати ворогу справжній "куролес". Але нашим військовослужбовцям і спецслужбістам вистачає креативу, тож вони придумають щось таке, чого ворог взагалі не очікує", - сказав Ягун під час чату на Главреді.

За його словами, після того, як Україна використала морські дрони проти авіації, тобто фактично як авіаносці, які несли на собі дрони, які знищили ППО на узбережжі Чорного моря, зокрема, в Лазурному і Скадовську, можна очікувати чого завгодно.

"Подібні креативні речі у 2025 році також будуть", - вважає генерал-майор запасу.

Дивіться відео розмови з генерал-майором запасу СБУ Віктором Ягуном:

Росія може "розсипатися"

Ягун не виключає, що протягом найближчих трьох-чотирьох місяців може бути досягнута домовленість про припинення вогню на кшталт "Мінська".

"І це може статися не тому, що так хочуть наші війська або народ України, а тому що така дійсність. Все про це свідчить", - зазначив він.

"Але треба розуміти, на якій стадії буде Росія в період перемовин, чи будуть з неї знімати санкції, натомість вимагаючи, щоб вона відступила на 100 км назад. Усе може бути. І в якийсь момент Росія може просто розсипатися так, як це було в Сирії. І цього ніхто не міг передбачити, ніхто на це не міг розраховувати", - додав він.

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини

Як повідомляв Главред, 5 січня українські військові почали другу наступальну операцію в Курській області країни-агресора Росії, що спричинило паніку в лавах противника. Про це в ефірі телемарафону заявив радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко.

Війська РФ у Курській області були атаковані одразу на кількох напрямках, сказав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він зазначив, що окупанти не очікували такого різкого сплеску атак. Також про "хороші новини" з Курщини повідомив і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Тим часом New York Times пише про те, що бої в Курській області мають особливе значення в майбутніх переговорах про мир між Україною та РФ. Зіткнувшись із перспективою непередбачуваного обраного президента США Дональда Трампа, який обіцяє швидко завершити війну, не уточнюючи умов, Україна сподівається використати російську територію "як важіль тиску".

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Хто такий Віктор Ягун

Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

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