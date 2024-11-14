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"Кільце" звужується: РФ захопила ще один населений пункт біля Курахового - DeepState

Ангеліна Підвисоцька
14 листопада 2024, 02:05
293
Ворог просувається на півночі та півдні від Курахового, намагаючись узяти його в "кільце".
'Кільце' звужується: РФ захопила ще один населений пункт біля Курахового - DeepState
РФ намагається взяти Курахове в кільце / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада

Головне:

  • РФ намагається взяти Курахове в "кільце"
  • Окупанти просунулися на Куп'янському напрямку

Російські окупанти намагаються захопити місто Курахове в Донецькій області. Ситуація на цьому напрямку погіршується. Ворог зміг захопити ще один населений пункт біля цього міста. Про це повідомляє Deep State.

Йдеться про селище Іллінка, яке розташоване на правому березі Курахівського водосховища, на північ від Курахового. Також ворог просунувся в селі Дальнє, що на півдні Курахового.

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Дивлячись на оновлену карту, можна зробити висновок, що РФ продовжує спроби взяти Курахове в "кільце".

Курахове, Курахове Інфографіка
Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

Також ворог просунувся біля Трудового, Новодонецького та Куп'янська. Ситуація на Куп'янському напрямку складна, адже російські окупанти перебувають менш ніж за п'ять кілометрів від околиць міста.

Ситуація на Курахівському напрямку - новини за темою

Нагадаємо, лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" повідомляв, що російські окупанти намагаються захопити Курахове, вони проповзають у східні околиці міста.

Як повідомляв Главред із посиланням на пресофіцера 33-ї ОМБр Назара Войтенка, у Кураховому є загроза оточення, ситуація надскладна. При цьому він заявив, що поки що не йдеться про виведення українських військових із міста.

Військовий експерт Владислав Селезньов розповідав, що противник сформував північні лещата навколо нашого гарнізону в районі Курахового. За його словами, з півдня окупанти так само підтискають, відповідно, вони починають формування так званого плацдарму для подальших атак.

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Що таке DeepState?

DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає змогу слідкувати за змінами лінії фронту та перебігом військових дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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