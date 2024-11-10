'Хорошого буде мало, окупанти зайшли в Курахове' - лейтенант ЗСУ

Ворог намагається просуватися у місто дрібними групами.

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Російські окупанти зайшли у Курахове / колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ, 4 окрема танкова бригада

Що каже військовий:

Бої тривають у місті Курахове

Росіяни намагаються заходити в місто маленькими групами

Російські окупанти намагаються захопити Курахове. Бої тривають вже в самому місці. Про це заявив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

Ворожі солдати проповзають у східні околиці міста.

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"Сумно усвідомлювати, що бої вже йдуть фактично в самому Курахово. Росіяни пролізають дрібними групами по 2-3 туші в східні околиці міста і одразу знищуються, без особливих успіхів, закріпитись не можуть", - заявив лейтенант ЗСУ.

Він наголошує на необхідності щось змінювати, бо у протилежному випадку "хорошого буде мало".

Що відопо про Курахове / Інфографіка: Главред

Де знаходиться Курахове Місто Курахове розташоване за 18 кілометрів від зруйнованої росіянами Мар'їнки. Російська армія обстрілює громаду майже щодня. Попри щоденну і обов'язкову евакуацію в Курахівській громаді станом на липень 2023 року проживало 18 тисяч людей.

Ситуація на фронті - останні новини

Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке заявив, що росіяни захоплюють населені пункти, ворог вже за 21 км від Дніпропетровщини. Окупанти намагаються просуватися на захід від міста Селидове. Ворог атакує село Петрівка та вже захопили Григорівку.

Як повідомляв Главред із посиланням на пресофіцера 33-ї ОМБр Назара Войтенка, у Кураховому є загроза оточення, ситуація надскладна. Водночас він заявив, що поки не йде мова про виведення українських військових з міста.

Також зазначається, що РФ стягує техніку на Харківський напрямок. Речник ОТУ "Харків" Євген Романов зазначив, що ворог накопичує боєкомплект, техніку, тепле спорядження, їжу та паливно-мастильні матеріали. Нині окупанти атакують на цьому напрямку лише піхотою.

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