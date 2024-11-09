РФ хоче оточити гарнізон ЗСУ в районі Курахового: Селезньов попередив про загрози

Російські окупанти створюютьпередумови для того, щоб мати можливість окупувати й інші населені пункти.

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На фронті погіршується ситуація / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Головні тези Селезньова:

Росія хоче окупувати Костянтинопольське

Окупанти намагаються повністю оточити гарнізон ЗСУ

Військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генштабу ЗСУ (2014-2017) Владислав Селезньов в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антіну Борковському зауважив, що противник сформував північні лещата навколо нашого гарнізону в районі Курахового.

"На Курахівському напрямку є насправді дуже складна ситуація, яка має тенденцію до загострення. Проблема в тому, що, по-перше, ворог окупував фактично всі території, як розташовані північніше від Курахівського водосховища. Тобто таким чином противник сформував північні лещата навколо нашого гарнізону в районі Курахового. З півдня окупанти так само підтискають, відповідно, вони починають формування так званого плацдарму для подальших атак. При чому, де саме будуть сконцентровані зусилля ворога, чи то на Курахове, чи західніше від цього населеного пункту - достеменно невідомо", - прокоментував військовий експерт в ефірі телеканалу "Еспресо". відео дня

За його словами, противник створював передумови для того, щоб мати можливість окупувати й Костянтинопольське, яке західніше від Курахового, таким чином створити повне оточення нашого гарнізону і в Кураховому, і в його передмісті.

Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

"Це серйозний виклик, який потребує відповідних негайних дій з боку українського Генштабу. Зараз відомо про перекидання деяких наших підрозділів на цю ділянку фронту, але важко прогнозувати, чи стануть вони допоміжними для стабілізації ситуації. Бо ворог там накопичив чимало ресурсів. І тут ми стикаємося ще з однією проблемою, бо були ілюзії та очікування щодо виснаження сил противника до жовтня, але ворог продовжує активні наступальні дії щонайменше на 7 ділянках фронту. Тобто не варто говорити про стагнацію на полі бою", - резюмував Владислав Селезньов.

Війна в Україні - ситуація на Курахівському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомив Главред, що під Кураховим 2 тис. бійців ЗСУ протистоять 10 тис. росіян. У ЗМІ пишуть, що якщо Іллінка та навколишні населені пункти впадуть, російські війська можуть піти на північ і оточити український гарнізон у Кураховому - це ключова позиція для оборони українців на півдні Донецької області.

Українські військові повідомили, що частина Курахового вже під вогневим контролем. Попри те, що лінія бойового зіткнення ще не знаходиться біля самого міста, проте ворог намагається заходити у населений пункт, розповів лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс". Оборона ускладнюється в рази.

Олександр Мусієнко розповів про важку ситуацію під Кураховим. Відомо, що ситуація на напрямку наразі перебуває під контролем. Водночас не можна сказати, що після захоплення Вугледару росіяни здобули стратегічну перспективу для того, щоб розвинути стрімкий темп наступальної операції.

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