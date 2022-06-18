Коли запрацює ленд-ліз: в РНБО озвучили терміни

Олексій Данілов розповів, коли запрацює ленд-ліз / Фото twitter.com/WhiteHouse, УНІАН

Ленд-ліз від США, який має спростити надання військової допомоги Україні, ще не почав діяти. Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

За його словами, саме ухвалення закону про ленд-ліз - дуже позитивне для України рішення, але існує певна процедура, сказав Данілов в інтерв'ю LIGA.net.

"І ленд-ліз буде, питання - коли. Тут ми повертаємося до того, що на війні у кожного годинник працює по-різному. Для когось доба це як доба, а для нас це зовсім інші виміри", - зазначив він.

За прогнозом секретаря РНБО, ленд-ліз почне працювати в липні-серпні, можливо, у вересні.

"Тут дуже багато факторів. Треба розуміти, що світ не такий великий. Всі знають, що у кого є в країні. Наявність зброї, обладнання для його виготовлення, боєприпаси. Сьогодні так вийшло, що боєприпасів радянського зразка 122-го і 155-го калібру майже не залишилося", - додав Данілов.

Ленд-ліз для України

9 травня 2022 року президент США Джо Байден пописав закон про ленд-ліз для України (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022).

Документ спрощує процедуру поставок озброєнь в Україну і, якщо буде потрібно, в країни Східної Європи в 2022-2023 роках.

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену і народу Сполучених Штатів за ухвалення програми ленд-ліз.

8 червня радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що в Україну вже почала надходити зброя по ленд-лізу.

Перші надходження важкого озброєння Україні від США в рамках ленд-лізу очікуються в кінці червня - на початку липня. Терміни поставок затягуються через складність логістики, заявив військовий експерт Олег Жданов.

Інші новини: