Історичний крок: Зеленський емоційно відреагував на підписання Байденом ленд-лізу

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену і народу Сполучених Штатів за прийняття програми ленд-лілу.

"Вдячний Джо Байдену і народу США за підтримку України в боротьбі за нашу свободу і майбутнє. Підписання сьогодні закону про ленд-ліз - історичний крок. Переконаний, що ми знову разом переможемо. І захистимо демократію в Україні та Європі. Як і 77 років тому", - зазначив Зеленський у Twitter.

Також Байдену і США подякували глава Офісу президента Андрій Єрмак і міністр оборони України Олексій Резніков.

Історичний ленд-ліз для України

Конгрес США прийняв історичне рішення про ленд-ліз для України 28 квітня. Документ підтримали 417 американських конгресменів.

Америка відродила цю програму вперше з часів Другої світової війни -останній раз вона діяла в березні 1941 року і дозволила США без трудомістких процедурних перешкод швидко поповнювати запаси союзників у боротьбі проти нацистської Німеччини.

За ленд-ліз для України в США проголосували 28 квітня.

Сучасна домовленість про ленд-лізу доповнить попередню підтримку Конгресом України, яка вже отримала 1,7 млрд дол. у вигляді військової допомоги, санкціонованої з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.

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Згідно із затвердженою програмою, Байден повинен забезпечити, щоб поставки гостро необхідних систем озброєння, боєприпасів і військової допомоги в інших формах надходили Україні швидко і безперешкодно.

Після підписання закону Байденом США зможуть максимально оперативно і в необмежених кількостях поставляти Україні не тільки зброю, боєприпаси і техніку, а й медикаменти, продукти і взагалі все, що знадобиться українській армії для ефективного опору російській агресії, остаточної перемоги над Росією і відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

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