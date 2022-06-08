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В Україну почала надходити зброя за ленд-лізом - Арестович

8 червня 2022, 13:36

Передана за ленд-лізом зброя вже активно б'є рашистів на передовій.

В Україну почала прибувати зброя за ленд-лізом / Коллаж фото facebook.com/kpszsu, facebook.com/alexey.arestovich

До України вже почала надходити зброя за ленд-лізом. Передані гаубиці активно б'ють рашистів на передовій. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у розмові з журналістом Марком Фейгіним.

Поставки решти озброєння очікуються на початку липня.

"Для тих, хто переживає, де ж ленд-ліз - щось уже є, решту поставок чекаємо на початок липня. 20 норвезьких гаубиць М-109 вже стріляють на фронті. Всі цілі, ними сьогодні наша артилерія відпрацювала від Херсона до Харкова - вони чимось стріляли? Значить, є снаряди і є зброя, якими можна стріляти. Все це радісно працює", - сказав Олексій Арестович.

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Коли може початися контрнаступ

Нагадаємо, українські війська можуть піти у контрнаступ на південь одразу після того, як накопичать достатньо сил. Очікується, що тоді російські війська втратять свій наступальний потенціал та виснажаться.

Радник Банкової Олексій Арестович раніше зробив прогноз про те, що армія України може піти в контрнаступ на позиції військ РФ орієнтовно в середині літа, коли надійдуть достатні обсяги озброєнь від Заходу. Постачання зброї в потрібній кількості очікуються не раніше липня.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що армія Росії в наступному місяці не зможе проводити наступальні операції, оскільки у неї нема достатніх резервів. ЗСУ можуть піти в контрнаступ в середині-другій половині червня. Все залежатиме від постачань озброєнь із Заходу.

Інші новини:

війна в Україні російське вторгнення ленд-ліз Олексій Арестович
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