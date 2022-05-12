У Медведєва "пригоріло" від ленд-лізу для України - погрожує світу ядерною війною

У Медведєва "пригоріло" від ленд-лізу для України / скріншот

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв в черговий раз пригрозив світу ядерною війною.

Так він в Telegram відреагував на програму ленд-ліз для України, яка передбачає постачання західного озброєння.

Соратник Путіна обурився тим, що в Європі і США говорять про ядерні загрози Росії, але сам же торкнувся цієї теми і знову пригрозив НАТО ядерною війною.

"Накачування країнами НАТО України зброєю, підготовка його військ до використання Західної техніки, відправка найманців і проведення навчань країн Альянсу біля наших кордонів підвищують ймовірність прямого і відкритого конфлікту НАТО з Росією замість "війни за довіреністю", що ведеться. Такий конфлікт завжди має ризик переходу в повноцінну ядерну війну. Це буде катастрофічним для всіх сценарієм. Треба просто думати про можливі наслідки своїх дій", - написав він.

читайте такожУ Росії пригрозили світу ядерною війною, але відразу "дали задню"Раніше екс-міністр фінансів РФ, перший заступник голови Банку Росії Сергій Алексашенко висловив думку, що президент країни-агресора РФ Володимир Путін може зважитися на ядерний удар. При цьому зараз він стоїть перед вибором не між тим, чи застосовувати таку зброю, а між тим, яким повинен бути цей ядерний удар – тактичним або стратегічним.

Нагадаємо, радник керівника офісу президента України Олексій Арестович заявив, що США і ЄС серйозно ставляться до погроз президента Росії Володимира Путіна з приводу ядерної війни і обіцяють, що держава-агресор отримає відповідь на такі дії.

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