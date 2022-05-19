"Нервувати не треба - гроші шукати не потрібно": експерт пояснив, що на практиці означає ленд-ліз

Все, що потрібно Україні для перемоги, надається на умовах оренди / Фото facebook.com/DeptofDefense

Політичний і економічний аналітик Тарас Загородній пояснив, що на практиці означатиме закон про ленд-ліз для України, підписаний президентом США Джо Байденом.

Насамперед він зазначив, що допомога США в тому форматі, в якому вона була під час Другої світової війни, Україні вже надходить. Тому підписання закону про ленд-ліз стало більшою мірою символічним кроком, що чітко позначив позицію США. Що стосується механізму ленд-лізу, то він передбачає, що зброя, продовольство і все, що потрібно Україні для перемоги, надається на умовах оренди.

"По суті, ленд-ліз - це довгострокова оренда за рахунок платників податків Сполучених Штатів Америки. Так що нам не потрібно зараз шукати гроші. Якщо виходити з досвіду Другої світової війни, то, якщо в боях знищується або пошкоджується техніка, то за неї ніхто не платить, вона просто списується. Якщо після закінчення бойових дій або підписання мирного договору залишається якась техніка, то вона повертається власнику. І знову ж таки ніяких оплат немає", - пояснив Загородній під час чату на Главреді.

За його словами, теоретично за оплату можуть йти поставки гуманітарних вантажів, які безпосередньо не пов'язані з військовою технікою, наприклад, продовольство або паливо, якого у нас не вистачає.

"Теоретично це може вважатися як борг, але, виходячи з практики ленд-лізу часів Другої світової, багатьом країнам американці цей борг пробачили", - зазначив експерт.

"Тому нервувати не треба - гроші шукати не потрібно. Механізм такий: Україна пише заявку, де вказує, яка зброя їй потрібна. Американці вже налагодили логістику (ще до підписання закону про ленд-ліз) таким чином, що все обладнання з'являється в Україні впродовж двох діб, швидше вже неможливо", - сказав Загородній.

Яка зброя потрібна Україні та що Захід готовий надати

В першу чергу, Україні необхідна важка техніка, яка потрібна для проведення наступальних дій: танки, БМП, американські системи РСЗВ, далекобійні гаубиці, які дозволять ламати оборону противника.

"Слід зазначити, що до нас надходить саме американська зброя, а не стара радянська. Наприклад, якщо 200 танків, які передали нам поляки - це модернізовані танки Т-72, тобто ще радянські, то американці ж дають сучасну зброю. Так ось вже є в Україні сучасні гаубиці і системи РСЗВ", - сказав Загородній.

Далі багато в чому ці поставки будуть залежати від політики американців. Судячи з повідомлень у пресі, американці поки не готові передавати Україні тактичні ракети дальністю до 300 км. А ті системи РСЗВ, які нам надаються – це, по суті, звичайні Смерчі, які можуть бити на 60-70 км.

"Що стосується систем ППО, то ходять наполегливі чутки, що над Західною Україною все ж таки можуть розгорнути ефективну систему ПРО і ППО – там навколо країни НАТО, і це найлегше організувати", - зазначив експерт.

За його словами, поки що зависло питання передачі Україні польських винищувачів МіГ-29 і Су-25.

"Але справа рухається до того, що незабаром їх все жтаки передадуть Україні. Тому що артилерія та контроль над повітрям – це основне у війні", - додав Загородній.

Ленд-ліз для України

9 травня 2022 року президент США Джо Байден пописав закон про ленд-ліз для України (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022).

Документ спрощує процедуру поставок озброєнь в Україну і, якщо буде потрібно, в країни Східної Європи в 2022-2023 роках.

У тексті законопроекту наголошується, що це робиться, щоби допомогти зміцнити обороноздатність зазначених країн і захистити їхнє цивільне населення від потенційного вторгнення або від триваючої агресії з боку Росії.

Закон наділяє президента додатковими пновноваженнями - ухвалювати рішення про постачання та оренду оборонної військової техніки Україні, коли це відповідає інтересам національної безпеки США, без довгих бюрократичних процедур.

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену і народу Сполучених Штатів за ухвалення програми ленд-ліз.

"Підписання сьогодні закону про ленд-ліз - історичний крок. Переконаний, що ми знову разом переможемо. І захистимо демократію в Україні та Європі. Як і 77 років тому", - зазначив Зеленський.

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