Україна хоче домовитися із США про постачання газу по ленд-лізу - Foreign Policy

Україна запропонувала США газовий ленд-ліз - ЗМІ / Фото twitter.com/WhiteHouse, УНІАН

Україна запропонувала США угоду про постачання скрапленого природного газу по ленд-лізу. Таким чином, Київ сподівається отримати від американської сторони близько шести мільярдів кубометрів газу.

Як пише видання Foreign Policy, на тлі повномасштабного російського вторгнення українські чиновники шукають варіанти для забезпечення варіантів фінансування імпорту природного газу для опалення будинків та електропостачання підприємств взимку 2022-23 рр.

"Керівники вищої ланки енергетики України пропонують Вашингтону та іншим західним столицям цілу низку можливих рішень, що дозволяють забезпечити поставки на майбутню зиму і збільшити внутрішнє виробництво. Це включає в себе пропозиції щодо забезпечення міжнародного фінансування для покупки природного газу у великих експортерів на Близькому Сході та в Північній Африці, розробку альтернативних маршрутів поставок і можливу угоду про ленд-ліз із Вашингтоном на імпорт американського скрапленого природного газу", - йдеться у статті.

До війни Україна споживала 30 мільярдів кубометрів газу на рік, третина з яких імпортувалася. Зазначається, що промисловість України скоротилася через війну, а 7 мільйонів людей залишили країну. Хоча попит на газ фактично знизився, але при цьому зменшилася і здатність країни платити за імпорт в умовах зростання цін і дефіциту бюджету в розмірі 5 мільярдів доларів на місяць. При цьому близько 90 відсотків українських будинків залежать від газового опалення. Також газ служить резервним джерелом енергії для багатьох електростанцій країни.

Генеральний директор Нафтогазу Юрій Вітренко, який минулого тижня був у Вашингтоні для зустрічі з адміністрацією Байдена, заявив, що Україні необхідне фінансування у розмірі 8 мільярдів доларів для фінансування імпорту 6 мільярдів кубометрів газу до зими.

"У США дуже чіткий мандат на надання необхідної допомоги Україні. Ми хочемо структурувати його по-розумному, щоби не було навантаження на американських платників податків", — сказав Вітренко.

Згідно із запропонованою угодою про ленд-ліз на газ, Україна хоче отримати 6 мільярдів кубометрів газу. Зріджений газ буде доставлятися в Європу і потраплятиме в країну через трубопровід. При цьому українська сторона планує розрахуватися із США після того, як буде збільшено внутрішній видобуток блакитного палива.

"Вони здивувалися, почувши цю ідею, але її добре сприйняли", - цитує видання Вітренка.

Міністерство енергетики США передало питання зовнішньої політики до Ради національної безпеки, коли його попросили прокоментувати пропозиції.

Представник Білого дому заявив: "Ми, як і раніше, віддані енергетичній безпеці України і будемо продовжувати тісно співпрацювати з урядом для пошуку ефективних рішень".

Енергетична криза в Європі

Європейські уряди прагнуть зменшити свою залежність від імпорту енергоносіїв з Росії. Зокрема, Європа імпортує близько 40% свого природного газу з РФ, а також більшу частину своєї сирої нафти.

Багато країн побоюються, що Росія може перервати або припинити експорт газу, щоби покарати західні уряди за підтримку України.

Зокрема, російський Газпром вже припинив поставки газу до Фінляндії, Польщу і Болгарію за відмову платити за газ в рублях, а не в євро або доларах.

Зараз вищі лідери Європейського Союзу розробляють плани дій у надзвичайних ситуаціях на випадок повного припинення поставок.

Дивіться відео - Як позбутися нафтогазової залежності від країни-бензоколонки Росії:

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