Переліт бойового Мі-8 в Україну: Буданов натякнув на нове вербування пілотів РФ

Кирило Буданов уточнив деталі ситуації з перельотом російського військового Мі-8 в Україну.

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Кирило Буданов прокоментував переліт Мі-8 РФ в Україну / Колаж: Главред, Фото: "Українська правда", ГУР Міноборони України

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів про ситуацію після перельоту в Україну російського військового вертольота Мі-8 разом з екіпажем.

За його словами, Максим Кузьмінов, який перегнав російський вертоліт в Україну, не єдиний, з ким "спілкується" українська розвідка. Про це він сказав в ефірі інформаційного марафону.

Разом з тим глава української військової розвідки не став деталізувати роботу ГУР з іншими військовими льотчиками країни-агресора РФ.

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"Таке спілкування у нас як йшло з ще кількома особами, так триває. А те, що сталося, просто додасть впевненості тим людям, які ще вагаються", – сказав начальник ГУР.

Разом з тим він уточнив, що після здачі російського військового вертольота Україні, російське військове керівництво, м'яко кажучи, "засмучене".

Буданов додав, що після цього інциденту російська ФСБ почала ще активніше працювати, проте рефлективні методи РФ нічого не дадуть.

Раніше з'явилися деталі здачі ГУР вертольота РФ з екіпажем. Розвідники ГУР показали російського пілота, який передав Україні вертоліт Мі-8АМТШ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Мі-8 РФ віз запчастини до "Cушок" окупантів, але сів в Україні. Вертоліт Мі-8 ЗС Росії опинився в Україні в результаті тривалої спецоперації військової розвідки.

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