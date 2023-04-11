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Треба більше техніки: Шмигаль заявив, що контрнаступу ЗСУ навесні може не бути

Аліна Дембіцька
11 квітня 2023, 23:58 оновлено 12 квітня, 00:24
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У голови українського уряду є впевненість у тому, що Україна зможе звільнити свою землю від окупантів, і це було доведено кілька разів.
Шмыгаль, ракетный удар
Шмигаль заявив, що контрнаступу ЗСУ навесні може не бути / УНІАН

Збройні сили України можуть розпочати новий контрнаступ не навесні, як очікувалося раніше, а влітку. Українські військові мають бути готові на 100%, аби операція була успішною. Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, який наразі перебуває з робочою поїздкою у Вашингтоні, інформує The Hill.

Як зазначив Шмигаль, український уряд наразі відчуває тиск з боку населення країни щодо початку контрнаступу. Водночас він підкреслив, що наша країна не відчуває такого тиску з боку партнерів.

"Ми не відчуваємо жодного тиску з боку наших партнерів та союзників. Вони розуміють, що щоб ми почали контрнаступ, нам потрібна більш ніж стовідсоткова готовність", - сказав прем'єр.

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Разом з тим, у голови українського уряду є впевненість у тому, що Україна зможе звільнити свою землю від окупантів, і це було доведено кілька разів.

"Від наших міжнародних партнерів ми просимо більше військового потенціалу, такого як танки, боєприпаси, літаки, бронетехніку", - додав Шмигаль.

Контрнаступ Сил оборони України

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що цієї весни в України є величезний шанс здійснити успішний контрнаступ. Все це може статися завдяки значному виснаженню російських окупаційних військ та використанню західної зброї. За словами Остіна, на даний момент Україна має "значну перевагу" над російськими силами, хоча лінія фронту зазнавала змін на різних напрямках протягом останнього часу.

Військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов висловив думку, що наразі у Збройних силах України сформувалися можливості для проведення одночасного контрнаступу на принаймні чотирьох напрямках.

Як зазначив військовий експерт Владислав Селезньов, пріоритетним напрямком для контрнаступу ЗСУ стане південь Запорізької та Херсонської областей. При цьому він підкреслив, що російська окупаційна армія розуміє, що Сили оборони України можуть наступати саме на цих напрямках, тому вона готується до цього і зміцнює оборонні рубежі.

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