Коли ЗСУ перейдуть у наступ: військовий експерт назвав терміни

Війна в Україні / УНІАН

Бойові дії на Донбасі йтимуть місяцями, а наприкінці літа Збройні Сили України перейдуть у контрнаступ.

Про це ТСН заявив генерал-лейтенант, колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес.

"Чи зможуть росіяни підтримувати бої після серпня? Я не бачу, як. У них проблеми з підтриманням (логістикою - ред.), живою силою, транспортом і технікою. Я просто не знаю, яка у них ситуація з артилерією і реактивними боєприпасами. Ми знаємо, що у них закінчується високоточна зброя. Але я не впевнений у звичайній артилерії і ракетах", – зазначив генерал.

Він додав, що протистояння на Донбасі триватиме протягом місяців, але кульмінація російських атак припаде на серпень, а ЗСУ перейдуть до контрнаступу в кінці літа - вересні.

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"Я залишаюся оптимістом, тому що війна - це випробування свободи. А українці мають найвищу волю. І це випробування логістики. І я бачу, що логістична ситуація в Україні поліпшується з кожним тижнем, а логістична ситуація в Росії повільно погіршується. У них немає союзників, немає друзів", - сказав Ходжес.

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Війна Росії проти України

Збройні Сили України ведуть важкі бої з армією Росії на Донбасі. Експерти американського Інституту вивчення війни припускають, що окупанти планують створення для ЗСУ умов оперативного оточення в районі Сєвєродонецька і Лисичанська, навколо Золотого на північний схід від Попасної, і навколо Авдіївки.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що РФ стягнула війська на Донбас, і намагатиметься вийти на адмінкордони регіону. За словами чиновника, у російських окупантів ще багато зброї. Україну чекають кілька важких тижнів.

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