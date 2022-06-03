Коли Україна відновить переговори з РФ: у Зеленського назвали умову

Війна в Україні / pixabay, ЗСУ

Переговори між Україною та Росією відновляться тоді, коли російські переговірники перестануть перебувати під своєю ж пропагандою.

"Ми вважали, що вони в праві говорити про щось, що дійсно обговорювати. Але, як ми бачимо за їхніми заявами, зокрема, членів переговорної групи, вони перебувають під впливом їхньої пропаганди", - зазначив у телемарафоні радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, переговорний процес почнеться тоді, коли російська еліта перестане апелювати до своєї пропаганди і почне говорити про реальні речі: про те, що вони роблять в Україні, навіщо сюди зайшли і як вони звідси вийдуть.

"Коли вони будуть готові про це говорити, а для цього потрібно, щоб ЗСУ їх ще трохи підібгали, а для цього нам потрібна зброя, яку ми просимо у партнерів. Коли це все буде, тоді ми отримаємо мандат від президента України і тоді переговорний процес буде розблоковано", - додав Подоляк.

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Переговори України та Росії

Президент Володимир Зеленський на початку квітня зробив заяву про те, що в України немає інших варіантів, крім переговорів з Росією. Тільки розмова з Путіним може посприяти завершенню війни.

29 квітня президент Зеленський сказав, що переговори Києва з Москвою під питанням через звірства російської армії на окупованих територіях. На думку гаранта, тільки діалог глав держав може призвести до домовленостей, які будуть виконуватися.

13 травня Зеленський заявив, що готовий говорити з Путіним. Однак розмова повинна проходити без кремлівських посередників і без ультимативних умов.

20 травня учасник переговорів з боку РФ Леонід Слуцький сказав, що діалог Москви і Києва може бути продовжений. Однак, мовляв, це залежить від Києва.

21 травня президент Володимир Зеленський уточнив, що порядок денний можливої зустрічі з Путіним залежить від моменту переговорів. Спочатку мета переговорів - обмін полоненими, деокупація українських територій і завершення війни.

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