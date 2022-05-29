Ердоган проведе переговори з Зеленським і Путіним: Кремль відмовився від спільно розмови

Ердоган проведе переговори з Путіним і Зеленським / колаж фото ОП, Reuters

Президент Туреччини Реджеп Ердоган запланував переговори з Володимиром Зеленським і призвідником війни Володимиром Путіним. Вони можуть відбутися вже завтра, 30 травня. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Ердоган закликає сторони до спільної розмови.

Президент Туреччини планує обговорити питання війни в Україні.

"Туреччина і далі буде заохочувати сторони підтримувати канали діалогу і дипломатії для встановлення миру в Україні", - йдеться в повідомленні.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков підтвердив наміри кремлівського лідера провести переговори з Ердоганом. Однак також відразу заявив, що Путін згоден на двостороннє спілкування між Туреччиною і РФ.

Українська сторона офіційно поки не відреагувала на пропозицію. Так що залишається невідомим, чи буде Зеленський брати участь у переговорах з Ердоганом.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що завершити війну РФ проти України можна тільки на основі прямих переговорів з Путіним. Зеленський вважає, що в Росії вибудувана система, при якій ніхто нічого не вирішує.

21 травня президент Володимир Зеленський уточнив, що порядок денний можливої зустрічі з Путіним залежить від моменту переговорів. Спочатку мета переговорів - обмін полоненими, деокупація українських територій і завершення війни.

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