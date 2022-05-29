У Зеленського відповіли Ердогану щодо переговорів з Путіним

Володимир Зеленський і Володимир Путін / Офіс президента, Reuters

Прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров прокоментував інформацію про те, що президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував українському і російському колегам Володимиру Зеленському і Володимиру Путіну провести спільні телефонні переговори-конференцію.

Як підкреслив він у коментарі Telegram-каналу Stranaua, Україна дала попередню згоду.

Разом з тим прес-секретар президента України звернув увагу на те, що українська сторона готова розглянути такий формат переговорів, якщо на нього погодиться Путін.

"Наскільки це відповідає дійсності, не можу сказати - ці домовленості відбувалися між президентом Туреччини і Росії. А що стосується позиції Офісу президента України, якщо президент Росії дасть свою згоду, ми теж розглянемо таку пропозицію", - повідомив він.

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Раніше повідомлялося про те, що президент Туреччини Реджеп Ердоган запланував переговори з Володимиром Зеленським і призвідником війни Володимиром Путіним. Вони можуть відбутися вже завтра, 30 травня.

Ердоган закликає сторони до спільної розмови. Президент Туреччини планує обговорити питання війни в Україні.

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