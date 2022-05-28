Перемовини без Путіна приречені на провал: РФ - така країна, де ніхто нічого не вирішує - Зеленський

Зеленський готовий до перемовин з Путіним / Колаж фото ОП, Reuters

Завершити війну РФ проти України можна тільки на основі прямих перемовин з главою Кремля Володимиром Путіним. Крім нього там немає з ким домовлятися. У Росії вибудувана така система, за якої ніхто нічого не вирішує. Всі люди, яких Москва відправляє на перемовини, на жаль, ніхто. Про це заявив український гарант Володимир Зеленський.

У інтерв'ю Nos він розповів про те, що зустріч президентів є необхідністю. В рамках інших форматів немає сенсу вести будь-які перемовини, оскільки російські делегати нічого не вирішують.

читайте такожЗеленський поставив РФ жорсткі умови щодо Криму та Донбасу - у Путіна вибухнули заявою"Питання не в тому, що я хочу з ним домовлятися, питання у тому, що там немає з ким домовлятися. Він вибудував таку державу, у якій ніхто нічого не вирішує. Тому не важливо, що каже їх міністр закордонних справ. Не важливо, чи відправляє він делегацію поговорити з нами. Всі ці люди - вони ніхто, на жаль", - пояснив ситуацію Зеленський.

Також президент додав, що він готовий до перемовин з Путіним у будь-який час, але які можуть бути умови щодо України, коли Росія напала на нашу державу.

"У будь-який час. Зараз. Які умови можуть бути до нас, якщо вони прийшли до нас і нас вбивають? Наша кінцева мета - повернути мир до нашої країни", - підкреслив Володимир Зеленський.

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Перемовини України та Росії

Президент Володимир Зеленський на початку квітня зробив заяву про те, що в України немає інших варіантів, крім перемовин з Росією. Тільки розмова з Путіним може посприяти завершенню війни.

29 квітня президент Зеленський сказав, що перемовини Києва з Москвою під питанням через звірства російської армії на окупованих територіях. На думку гаранта, тільки діалог глав держав може призвести до домовленостей, які виконуватимуться.

13 травня Зеленський заявив, що готовий говорити з Путіним. Однак розмова повинна проходити без кремлівських посередників і без ультимативних умов.

20 травня учасник перемовин з боку РФ Леонід Слуцький сказав, що діалог Москви та Києва може бути продовжено. Однак, мовляв, це залежить від Києва.

21 травня президент Володимир Зеленський уточнив, що порядок денний можливої зустрічі з Путіним залежить від моменту перемовин. Першочергова мета перемовин - обмін полоненими, деокупація українських територій і завершення війни.

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